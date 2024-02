Assunzione a Messina Servizi, 55 indagati per carte false

Le autocertificazioni sospette finirono sotto la lente della Procura dopo i controlli interni a Messinaservizi

MESSINA – Sono 55 gli indagati sospettati di aver presentato “carte false” alle selezioni per 100 posti di operatore ecologico a Messina Servizi. Il bando è quello del 2020, dopo i controlli interni la società scartò una parte di loro per vizi nella documentazione allegata alla domanda. Non mancarono polemiche e tensioni, dovuti sia alle resse alle presentazione della domanda che alle criticità di collegamento tra la società e il Centro per l’impiego.

L’inchiesta

Una parte della documentazione presentata dai candidati, sospetta la Procura di Messina, era falsa. In particolare le autocertificazioni relative alle pendenze giudiziarie. Alla fine degli accertamenti della sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri il sostituto procuratore Piero Vinci ha ristretto il numero degli indagati a 55, notificando loro l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Adesso i difensori potranno prendere visione degli atti di inchiesta e preparare i prossimi passaggi procedurali, che consentiranno anche agli indagati di fornire la propria versione dei fatti.

Tutti gli indagati

Falso in atto pubblico il reato contestato dalla Procura di Messina a tutti gli indagati: Giovanni Nunnari (35 anni), Letteria Romeo (32), Antonina Lo Presti (44), Rosalba Lombardo (42), Andrea Vaccarella (38), Emanuele Corridore (37), Antonio Andronaco (42), Carmelo Russo (45), Massimo Camarda (42), Massimo Lombardo (46), Carmelo Faleri (45), Giuseppe Ferrante (43), Isabella Calabrò (43), Rosario Trischitta (42), Simona Lauria (60), Tonino Dell’Acqua (40), Francesco Cardile (39), Renato Di Napoli (39), Fabio Morabito (37), Katia Bonanno (36), Rocco Noschese (33), Pietro Cannata (29), Giuseppe La Rocca (43), Carmela Di Pietro (40), Marialuisa Gemelli (45), Sebastiano Deodato (43), Mariangela Caruso (43), Vincenzo Lisi (30), Giovacchino Pagliaro (45), Ferdinando Santamaria (43), Giovanni Ferrara (32), Veronica Vinci (37), Gabriele Passari (38), Francesco Maceli (41), Pasquale Chiarello (36), Francesco Maceli (45), Alessio Cucca (40), Demetrio Lombardo (45), Gianfelice Insollitto (29), Carmelo Spadaro (44), Giuseppe Milia (43), Francesco Cirillo (43), Pietro Maieli (42), Roberto Ciotto (42), Antonio Leonti (42), Tiziana Fazio (42), Savaria La Monica (42), Salvatore Valente (44), Antonino Maggiore (39), Ernesto Claudio Marsella (39), Sharon Bribiglia (36), Letterio Ferrara (34), Carmelo Visalli (45).