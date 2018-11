Atm, nel periodo natalizio abbonamenti agevolati e pacchetti per le famiglie

La Giunta De Luca esiterà una serie di provvedimenti relativi a eventi promozionali da proporre all’Atmper il periodo natalizio, quali abbonamenti agevolati e pacchetti per le famiglie. Lo ha annunciato ai vertici dell’azienda il vicesindaco e assessore alla Viabilità e Mobilità Urbana Salvatore Mondello, che si è recato nella sede di via La Farina, dove è stato accolto dal presidente Giuseppe Campagna, dal consigliere Roberto Aquila Calabró, dal direttore generale facente funzioni Natale Trischitta, dal direttore tecnico/esercizio tranvia Vincenzo Poidomani e da altri funzionari aziendali. Durante l’incontro sono state discusse le diverse problematiche presenti in ATM.

Mondello ha voluto rassicurare i lavoratori sul futuro di ATM e ha presenziato alla firma dei mandati relativi ai loro stipendi da parte del presidente Campagna e del direttore generale Trischitta. Ulteriori incontri sono stati concordati per le prossime settimane.