Atm, presidio sospeso ma i sindacati mantengono lo stato di agitazione

FILT CGIL UILTRASPORTI FAISA ORSA UGL : arriva solo nella tarda serata di ieri, venerdì 25 , per alcuni lavoratori Atm la canalizzazione bancaria degli stipendi di dicembre .

La maggioranza dei dipendenti , per la tempistica dovuta alle operazioni bancarie, percepiranno le spettanze solo da lunedì con ben 26 giorni di ritardo e questo nonostante la direzione aziendale avesse già ieri diffuso la notizia che la mensilità fosse già stata percepita dai dipendenti .

Queste sigle sindacali sospendono pertanto il presidio dei lavoratori previsto per sabato a Palazzo Zanca ma restano in piedi le procedure di sciopero intraprese alla luce della preoccupante situazione organizzativa interna all'azienda e della situazione economica finanziaria , visto che per far fronte al pagamento della mensilità di dicembre si è ricorso ad un anticipo dei trasferimenti dei dodicesimi del contratto di servizio di febbraio , marzo e aprile facendo realisticamente temere che le problematiche per il pagamento degli stipendi nei prossimi mesi possano ripetersi .