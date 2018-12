Aste giudiziarie su Tempostretto, 22 nuovi inviti a partecipare alle gare

C.P. 5/09.

Dal 18/02/2019 ore 12:00 al 05/03/2019 ore 12:00 avrà luogo la vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.com del LOTTO UNICO costituito da: A - Ramo aziendale “Trasporto/smaltimento rifiuti “ - Trattore Volvo Truck tg.CG327VN - Trattore Mercedes B. tg. BB280YH - Impianto bio-reattore per trattamento reflui inquinanti da settore petrolchimico- - Autocarro Volvo Targato BR996PF- - Rimorchio Tg. AB 41187 - Caricatore Italev con gru - Casse scarrabili stagne Valore complessivo Euro 76.560,00 B - Ramo aziendale “Salvaguardia ambientale “ - Attrezzatura Deconta decontaminazione per il personale e per i materiali (attestazione SOA scaduta) Valore complessivo Euro 12.000,00 C - Ramo aziendale “Mobilità ad emissione zero terra-mare”- Capannone industriale Villafranca Tirrena - Uffici e spazi esterni - Impianti, macchinari e attrezzature, carrello elevatore scaffalature, banchi lavoro e ponti - Autoveicoli, Mezzi commerciali, Attrezzatura leggera - Veicoli elettrici, Arredo, Hardware - Beni intangibili (Commessa Lipari e Know-how) - Valore complessivo Euro 2.830.931,60. PREZZO BASE COMPLESSIVO DEL LOTTO Euro 2.919.491,60. OFFERTA MINIMA: 2.189.618,70; Rilancio minimo: Euro 10.000,00. In mancanza di offerte il Commissionario fisserà nuovi esperimenti di vendita. Ulteriori eventuali esperimenti il 20/03/19; 04/04/19. G.D. Bisignano Claudia Giovanna. Liquidatore Avvocato Parisi Achille 090672719 per info e visita immobile.Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 1/1996.

In Messina (ME) - Lotto 1: Posto auto della sup. lorda escluso accessori mq 5,18 sito al piano secondo seminterrato occupato da cose. PREZZO BASE Euro 6.885,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME) - Lotto 2: Posto auto della sup. lorda escluso accessori mq 6,00 sito al piano secondo seminterrato occupato da cose. PREZZO BASE Euro 8.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME) - Lotto 3: Immobile ad uso abitativo della sup. lorda escluso accessori mq 50,00, posto al piano primo seminterrato, originariamente censito come cantina, occupato da terzi, occorre pratica recupero abitativo ex art. 18 L.R. 4/03. PREZZO BASE Euro 58.320,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME) - Lotto 4: Immobile ad uso abitativo della sup. lorda escluso accessori mq 59,30, posto al piano primo seminterrato, originariamente censito come cantina, occupato da terzi, occorre pratica recupero abitativo ex art. 18 L.R. 4/03. PREZZO BASE Euro 72.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME) - Lotto 5: Immobile ad uso abitativo della sup. lorda escluso accessori mq 75,60, posto al piano primo seminterrato, originariamente censito come cantina, occupato da terzi, occorre pratica recupero abitativo ex art. 18 L.R. 4/03. PREZZO BASE Euro 138.915,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME) - Lotto 6: Immobile ad uso abitativo della sup. lorda escluso accessori mq 76,80, posto al piano primo seminterrato, originariamente censito come cantina, occupato da terzi, occorre pratica recupero abitativo ex art. 18 L.R. 4/03. PREZZO BASE Euro 140.940,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA 13.02.2019 ore 15:00 presso la sala aste della società Edicom Servizi srl in Messina via Solferino n. 29. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore Fallimentare Avvocato Parrinello Marcello 0906409444, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 68/1992

In Venetico (ME), contrada Croce o Mazzone Complesso “Orizzonte Azzurro” - Lotto 1: Terreno di mq 570 circa (area urbana). PREZZO BASE Euro 5.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. Lotto 2: Villetta, a 2 elev. f.t. oltre cantinato e sottotetto. PREZZO BASE Euro 25.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Lotto 3: Terreno di mq 560. PREZZO BASE Euro 9.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 200,00. In Messina (ME) Galati - Lotto 4: Galati Marina Via Nazionale 46/F, cantina, al piano seminterrato di un fabbricato a tre elevazioni f.t. della superficie di mq 14,50 circa. PREZZO BASE Euro 3.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. Lotto 5: Galati Marina, via Nazionale 46/F, cantina al piano seminterrato di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. della sup. di mq 271,00 circa, diviso in quattro ambienti tra loro interdipendenti. PREZZO BASE Euro 27.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Lotto 6: Galati Marina, via Nazionale, cantinato della sup. di mq 350 circa. PREZZO BASE Euro 36.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Lotto 7: Galati Marina, cantinato della sup. di mq 237 circa. PREZZO BASE Euro 24.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. VENDITA SENZA INCANTO 4.03.2019 ore 11:00 presso il Tribunale di Messina. G.D. Dott. Minutoli Giuseppe. Curatore fallimentare Avvocato Maccari Raffaele 090661936, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2016.

In Valdina (ME), frazione Fondachello di Valdina via Nazionale 143 - Lotto Unico: a) Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio..PREZZO BASE Euro 1.755.900,00. Offerta minima Euro 1.316.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 60.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/02/2019 ore 10:00 presso lo studio del professionista delegato in Messina, via Romagnosi, 42. G.E. Dott. Minutoli Giuseppe. Professionista Delegato e Custode Avvocato Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 10/2015

In Messina (ME), contrada Ortora villaggio Faro Superiore strada statale 113 km 16,500 - Lotto UNICO: villa singola costituita da 4 camere da letto e 3 bagni, uno dei quali è fruibile esclusivamente da camera da letto ed una zona giorno, costituita da un pranzo-soggiorno e da una cucina non abitabile. Con giardino di pertinenza della superficie di circa mq 400 di cui una porzione è piastrellata e la restante favorisce l’inerbimento. Nella porzione non piastrellata è stato riscontrato un manufatto abusivo realizzato in vetro e mattoni forati della superficie di circa mq 44. PREZZO BASE Euro 80.460,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15.02.2019 ore 12:00 presso lo studio del Professionista delegato in Messina via Università 8. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato De Salvo Gaetano 090711002, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 40/2015.

In Messina (ME), via Trapani 6 - Lotto Unico: piena proprietà della quota di un mezzo indiviso di appartamento per civile abitazione a piano terzo, di superficie commerciale di mq. 192,78; si compone di sei vani più servizi e tre balconi. Classe energetica: D. PREZZO BASE Euro 105.238,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2019 ore 16:00 presso studio del delegato In Messina via Ghibellina n. 9. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Saija Augusto 090774825, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 60/2015

In Messina (ME) frazione villaggio Aldisio via di Anfuso palazzina A - Lotto 1: Appartamento composto da ingresso/ soggiorno, cucina, due camere da letto, due bagni, un ripostiglio, un disimpegno, un balcone chiuso, due balconi; è pertinenza dello stesso immobile - e contestualmente catastata - una cantina (identificata al n°3) al pian terreno con superficie di circa 6,10 mq. PREZZO BASE Euro 112.500,00. Offerta minima Euro 84.375,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), frazione villaggio Aldisio via d'Ayala n.8-10 - Lotto 2: negozio. L’immobile ha una superficie netta di circa 50 mq, un’altezza di circa 3,5 m ed internamente oltre al locale principale sono individuati un ufficio con annesso bagno. PREZZO BASE Euro 42.000,00. Offerta minima Euro 31.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/02/2019 ore 16:30 presso studio Avv. Massimo Mastroeni in Messina, via Francesco Todaro, 10. G.E. Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato Avvocato Mastroeni Massimo, Custode Avv. Salvatore Santonocito 090716116 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 92/2016

In Messina (ME), via Catania 16 - Lotto UNICO: appartamento con uso esclusivo del box lavanderia. Composto da cucina, pranzo-soggiorno, corridoio, due camere da letto, bagno e ripostiglio. Posto al piano secondo (terza elevazione f.t.) sviluppa una superficie commerciale complessiva, esclusi gli accessori, di circa mq 74,5. Uso esclusivo del box lavanderia: identificato al n. 14, posto in terrazza, è composto da un unico ambiente con altezza interna di circa m 1,90. Sviluppa una superficie complessiva di 2,5 mq. PREZZO BASE Euro 69.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/02/2019 ore 16:30 presso lo Studio Legale Urzì in Messina, Via Del Vespro n. 43. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Urzì Gaetano 0902401735, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 109/2016.

In Messina (ME), Fondo Galletta, via La Ponte n. 3 - Lotto UNICO: appartamento al p.t., prima elevazione f.t. (rispetto alla via di accesso); sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 57,1 mq ed è così composto: un ingresso, una cucina-pranzo con prospiciente balcone a livello, un vano letto ed un bagno. PREZZO BASE Euro 16.848,00. Offerta minima Euro 12.636,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. VENDITA SENZA INCANTO 14/02/2019 ore 09:00 presso lo Studio del Professionista delegato in Messina via Santa Maria Alemanna n.5, piano quarto. G.E. Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Parisi Federica 090717852, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 177/2014.

In Messina (ME), via Piazza Martiri d'Ungheria - Lotto UNICO: is. 8/B Pal. A int. 6 (via Alessandro Manzoni), appartamento posto al secondo piano (terza elevazione f.t.) si compone di ingresso-soggiorno con angolo cottura, tre camere (di cui una cabina armadio), un bagno un disimpegno per una superficie lorda complessiva di circa mq 125,65 oltre due balconi. Annesso lastrico solare posto al terzo piano (quarta elevazione f.t.) della superficie lorda complessiva di mq 112,99. PREZZO BASE Euro 73.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 26/02/2019 ore 17:00 presso APEIM in Messina Via Nicola Frabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Giuffrida Nunziata 0906783616, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 191/2004+323/10.

In Messina (ME), Villaggio Camaro Inferiore, Rione Casalotto - Lotto 1: via Vecchia Polveriera 42, Deposito composto da un unico vano allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 26.000,00. Lotto 2: via Vecchia Polveriera 44, Appartamento a P. 1°, composto da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e balconi. PREZZO BASE Euro 130.000,00. In Roccavaldina (ME) - Lotto 3: Quota di 1/2 indiviso del terreno agricolo nell’ intero di are 14.20. PREZZO BASE Euro 2.400,00. VENDITA SENZA INCANTO 14/03/2019 ore 09:45 presso Studio Notaio Giuseppe Vicari, Via Cesare Battisti 13, 98122 Messina. G.E. Dott. Maffa Danilo. Custode Avv. Antonella Mancuso 090712995, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 194/2014

In Messina (ME) via Giordano Bruno, Isolato 124 n. 148 - Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione posto al piano terzo (quarta elevazione f.t.). E’ composto da 11 vani. L’appartamento misura mq 250 esclusi i due balconi di cui quello che si affaccia sul lato Viale San Martino che misura mq 15,60 mentre l’altro che si affaccia nella tromba scala misura mq 6,00 per un totale di mq 21,60. PREZZO BASE Euro 558.450,00. Offerta minima Euro 418.837,50. Rilancio minimo in aumento Euro 21.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 12/03/2019 ore 10:30 presso lo studio del delegato in Messina, via La Farina n. 171 is. G.. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Molonè Mariagrazia 3888334708, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 202/2014.

In Venetico (ME), frazione Ventico Superiore via dell'Aia 1 - Lotto 1: Nuda proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento posto ai piani Terra e Primo Piano, sviluppa una superficie lorda di circa mq 150. PREZZO BASE Euro 19.967,69. Offerta minima Euro 14.975,77. Rilancio minimo in aumento Euro 700,00. In Valdina (ME), frazione Contrada Gibiella - Lotto 2: terreno agricolo qualità vigneto arb. superficie complessiva di circa mq 380; terreno agricolo qualità uliveto superficie catastale 460 mq. PREZZO BASE Euro 2.142,00. Offerta minima Euro 1.606,50. Rilancio minimo in aumento Euro 75,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/02/2019 ore 15:00 presso lo studio del professionista delegato in Messina Via Mamertini is. 106 n.17. G.E. Bisignano Claudia Giovanna. Professionista Delegato e Custode Avvocato Mento Alessio 090716637, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2013

In Messina (ME) SS 114 km 4,750 - Lotto 1: locale commerciale ubicato al piano seminterrato del complesso residenziale "Residence Belvedere II lotto" . L'immobile è costituito da un unico grande vano, oltre servizi igienici e tecnici, composto da una porzione destinata a locale commerciale di circa mq 520 e da una parte destinata a deposito commerciale di circa mq 468 oltre esterna pertinenziale di mq 69 circa. PREZZO BASE Euro 979.394,00. Offerta minima Euro 734.545,50. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. VENDITA SINCRONA MISTA 19/02/2019 ore 11:00 presso lo studio del delegato in Messina via Ghibellina 77. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Arena Antonio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 242/2016.

In Rometta (ME), Contrada Vena - Lotto UNICO: appartamento posto al 1 piano 2 f.t. che sviluppa una superficie lorda coperta complessiva di circa mq 47,00 più mq 8,00 di superficie destinata a balcone, mq 4,90 di ballatoio dal quale avviene l’accesso, che costituiscono pertinenza dell’appartamento. Posto auto all aperto mq 11. PREZZO BASE Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. VENDITA SENZA INCANTO 15/02/2019 ore 16:30 presso lo Studio del Professionista delegato in Messina via Giuseppe La Farina n. 17 is. 278. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Guglielmo Letterio 090662492, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 262/2015

In Messina (ME), Via della Caperrina 4 - Lotto 1: Deposito commerciale della consistenza di 122 mq ed avente un’altezza interna di 4,67 metri. PREZZO BASE Euro 98.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 4.900,00. VENDITA SENZA INCANTO 28/02/2019 ore 10:00 presso lo studio del delegato in Ganzirri (ME) Via Lago Grande 90. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 264/2017.

In Messina (ME), via dei Mille is. 135, n. 181 - Lotto Unico: appartamento posto al piano primo e secondo di un fabbricato condominiale di mq complessivi 239,67, composto da 6 vani oltre ingresso e accessori al piano primo e deposito con terrazza al piano secondo. PREZZO BASE Euro 346.145,00. Offerta minima Euro 259.609,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. VENDITA TELEMATICA SINCRONA MISTA 06/03/2019 ore 11:00 presso studio delegato Dr. Giuseppe Russo in Messina via Tommaso Cannizzaro n. 58, piano primo. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Dott. Russo Giuseppe 0906783065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 265/1991.

In Messina (ME), viale Principe Umberto 69/D - Lotto UNICO: appartamento. Il fabbricato nel suo complesso si presenta in cattivo stato conservativo a causa dell'assoluta mancanza di interventi di manutenzione, il tutto per una superficie complessiva pari a mq. 93,25. PREZZO BASE Euro 46.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22/02/2019 ore 16:00 presso lo studio del delegato in Messina viale S. Martino n. 241. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Dott. Tramontana Pasqualino 3475717653, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 298/2016.

In Messina (ME), via Nipotella contrada Pellegrino, Villaggio Castanea delle Furie - Lotto 1: fabbricato con antistante veranda e cortiletto retrostante di pertinenza esclusiva, della superficie commerciale di 72,80 mq. L’unità immobiliare è posta a piano terra ed ha un’altezza interna di m 2,70.. Terreno di fatto unito alla corte dell'appartamento che sviluppa una superficie commerciale di mq 32.. PREZZO BASE Euro 36.300,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), via Nipotella contrada Pellegrino, Villaggio Castanea delle Furie - Lotto 2: garage consistente in un unico vano posto al piano seminterrato della superficie commerciale di 25,00 mq. PREZZO BASE Euro 2.630,00. Rilancio minimo in aumento Euro 75,00. In Messina (ME), via Nipotella contrada Pellegrino, Villaggio Castanea delle Furie - Lotto 3: terreno agricolo in stato di abbandono della superficie commerciale di mq 588,00; terreno qualità classe area urbana superficie 8. PREZZO BASE Euro 6.630,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. VENDITA SENZA INCANTO 20/02/2019 ore 16:30 presso i locali dell’Ass.E.I.D. in Messina via Cesare Battisti n. 140 piano primo. G.E. Dott. Maffa Danilo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Faranda Giuseppina 3921151811, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 348/2008

In Messina (ME), via torrente Trapani Complesso Città Nuova - Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento al p. secondo composto da pranzo-soggiorno, cucina, due vani letto, bagno, wc e corridoio. Sup. lorda tot. di circa mq 115 più mq 18,07 circa di balcone e mq 44,07 di porzione di terrazza. Nuda proprietà per la quota di 1/1 di cantina al piano 1S di circa mq 7. Nuda proprietà per la quota di 1/1 di posto macchina coperto di circa mq 15. PREZZO BASE Euro 127.210,00. Offerta minima Euro 95.407,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 11/03/2019 ore 11:00 presso ALPEF in Messina, Via Tommaso Cannizzaro n. 168, Piano I. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 380/16.

MESSINA, via Sorbella 27 frazione Vill. Cumia Superiore - Lotto 1: abitazione unifamiliare della superficie commerciale di 100,96 mq, posto ai p.t. e primo di uno stabile adibito ad uso residenziale. PREZZO BASE Euro 44.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. VENDITA SENZA INCANTO 22.03.2019 ore 17,30 presso lo studio del delegato in Messina via Ettore Lombardo Pellegrino 23/C. G. E. Dr. Danilo Maffa. Professionista Delegato e Custode Dr. Massimo Salomone 3473347601, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 165/2016

In Graniti (ME), via Misericordia - Lotto 1: appartamento composto da tre vani oltre accessori, posto al piano primo per una superficie commerciale di 94,84 mq. con annessa terrazza posta al piano terzo di circa mq 35. PREZZO BASE Euro 55.994,08. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Graniti (ME) via Misericordia - Lotto 2: box singolo posto al p.t. per una superficie commerciale di 37,33 mq. PREZZO BASE Euro 9.071,60. Rilancio minimo in aumento Euro 450,00. VENDITA SENZA INCANTO 01/03/2019 ore 16:45 presso lo studio del delegato in Messina Via S. G. Bosco n. 23. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Professionista Delegato e Custode Avvocato Nastasi Nicola 3475572075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it