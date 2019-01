Aste giudiziarie su Tempostretto, 24 nuovi inviti a partecipare alle gare

RGE 120/2014

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI (ME) - VIA DUOMO, 34 - LOTTO 2) APPARTAMENTO su due livelli.collegati tra loro: primo piano con salotto, due camere, ripostiglio, bagno e due balconi; secondo piano con cucina, soggiorno, camera, bagno, lavanderia, terrazza e balcone. Sup. catastale di mq 183. Prezzo base Euro 43.460,25. Offerta minima : Euro 32.595,18. Vendita senza incanto 18/04/19 ore 10:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Carmela Sciacca tel. 0941582742/3392069094. Custode Giudiziario Avv. Stefano Cerarolo tel. 0941362145. Rif. RGE 120/2014

RGE 72/2017

CAPO D'ORLANDO (ME) - VIA BENIAMINO IOPPLO, 2 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) APPARTAMENTO di 49,50 mq al piano terra di edificio su tre piani, composto da due vani principali e un vano di modeste dimensioni, nonché da WC. Rifinito in ogni sua parte, la pavimentazione in monocottura e le pareti sono intonacate e tinteggiate, fatta eccezione del servizio igienico le cui pareti sono rivestire con piastrelle di ceramica. L'immobile presenta difformità relativamente al classamento dello stesso. La distribuzione interna dei vani, come anche le rifiniture e la destinazione d'uso dei locali, è per civile abitazione e non da magazzino come riportato nella visura catastale. L'Immobile allo stato attuale è totalmente abusivo e non esiste in itinere nessuna pratica di Condono Edilizio per poterlo regolarizzare. Infatti l'intero fabbricato di cui fa parte l'immobile è sprovvisto di titolo urbanistico in quanto la sua edificazione avvenne in assenza di concessione edilizia. Anche se l'immobile risulta non conforme è regolarizzabile. Prezzo base Euro 55.275,00. Offerta minima : Euro 41.457,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) APPARTAMENTO di 60,00 mq, posto al piano terra di edificio su tre piani, composto da due vani principali e da un vano di modeste dimensioni, nonché da WC. L'immobile è rifinito in ogni sua parte, la pavimentazione è in monocottura e le pareti sono intonacate e tinteggiate, fatta eccezione del servizio igienico e dell'angolo cottura, le cui pareti sono rivestire con piastrelle di ceramica. L'Immobile non presenta difformità relativamente al classamento dello stesso. L'immobile allo stato attuale è totalmente abusivo e non esiste in itinere nessuna pratica di Condono Edilizio per poterlo regolarizzare. Infatti l'intero fabbricato di cui fa parte l'immobile è sprovvisto di titolo urbanistico in quanto la sua edificazione avvenne in assenza di concessione edilizia. Anche se l'Immobile risulta non conforme è regolarizzabile. Prezzo base Euro 68.800,00. Offerta minima : Euro 51.600,00. Vendita senza incanto 26/03/19 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Barbiera tel. 094122712 - 3385990162. Rif. RGE 72/2017

RGE 93/2012

CAPO D'ORLANDO (ME) - VIA FORNO ALTO, 125 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ PER L'INTERO ED USUFRUTTO PER L'INTERO APPARTAMENTO di mq. 141,72, di vani 6, al piano terra. Prezzo base Euro 29.000,00. Offerta minima : Euro 21.750,00. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 93/2012

RGE 17/2016

CAPO D'ORLANDO (ME) - VIA XXVII SETTEMBRE, 26/A - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) LASTRICO SOLARE (TERRAZZO) di m.q. 314,00. Attualmente detto lastrico solare e le opere ivi insistenti, sono sottoposte a sequestro preventivo, ex art. 321 C.P.P. e grava inoltre un'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei luoghi da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune ove l'immobile è ubicato. Prezzo base Euro 57.318,00. Offerta minima : Euro 42.989,00. Vendita senza incanto 09/04/19 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore L'abbate tel. 0921390415. Rif. RGE 17/2016

RGE 30/2014

CARONIA (ME) - CONTRADA RICCHIÒ - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO. Composto da lngresso•soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce ad un terrazzino prospiciente un'aera adibita a corte dell'intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. La struttura e i solai sono in cemento armato e laterizi, le finiture sono al civile, i servizi igienici e la cucina sono allacciati alla rete comunale. Gli impianti tecnologici sono sottotraccia ma privi di certificazione. La copertura è a tetto a due falde. Posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO. Composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce ad un terrazzino prospiciente un'aera adibita a corte dell'intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. la struttura e i solai sono in cemento armato e laterizi, le finiture sono al civile, i servizi igienici e la cucina sono allacciati alla rete comunale. Gli impianti tecnologici sono sottotraccia ma privi di certificazione. La copertura è a tetto a due falde. Posto al piano primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 70. Prezzo base Euro 58.012,50. Offerta minima : Euro 43.509,38. CONTRADA GIUMENTARO - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà (omissis), 1/4 di piena proprietà (omissis). Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali. Il terreno presenta una forma regolare, un'orografia pendio, i seguenti sistemi irrigui: nessuna, le seguenti sistemazioni agrarie: nessuna. Prezzo base Euro 7.614,00. Offerta minima : Euro 5.710,50. VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della superficie commerciale di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà (omissis), 1/8 di piena proprietà (omissis). Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali. Il terreno presenta una forma regolare, un'orografia pendio. Prezzo base Euro 6.466,50. Offerta minima : Euro 4.849,88. Vendita senza incanto 09/04/19 ore 11:15. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gabriella Calandra Mancuso tel. 0941723412. Rif. RGE 30/2014

RGE 121/1998

CASTELL'UMBERTO (ME) - VIA DRIÀ, 50 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - A. PIENA PROPRIETÀ DI UN MAGAZZINO, posto al piano sottostrada della superficie complessiva lorda di mq. 95; B. PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto al piano terra, della superficie complessiva lorda di mq. 104; C. PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO posto piano primo, della superficie complessiva lorda di mq. 115. Prezzo base Euro 166.300,00. Offerta minima : Euro 124.725,00. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 121/1998

RGE 27/2001

CASTELL'UMBERTO (ME) - CONTRADA SFARANDA - LOTTO 1) AAA. QUOTA DÌ 333/1000 RELATIVAMENTE AD APPARTAMENTO composto da vani 6,5, posto al piano 1S-T-P1. Prezzo base Euro 13.102,00. Offerta minima : Euro 9.826,00. LOTTO 2) AAB QUOTA DI 934/1000 RELATIVAMENTE A RESIDENZIALE E COMMERCIALE composto da vani 8,5, posto ai piani S2- S1 -T- 1- 2. Prezzo base Euro 457.218,00. Offerta minima : Euro 342.913,00. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 09:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Santa Scaffidi Fonti tel. 09411950497-3472681160. Rif. RGE 27/2001

RGE 5/2018

GIOIOSA MAREA (ME) - CONTRADA CICERO, 84 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) VILLA SINGOLA composta da piano terra, da ingresso-disimpegno, bagno, cucina, ripostiglio, soggiorno, corte esterna e giardino. Al piano primo composta da disimpegno, due camere, ripostiglio, bagno e terrazzino sviluppa una superficie complessiva di mq 141,28. Prezzo base Euro 144.105,60. Offerta minima : Euro 108.079,20. Vendita senza incanto 26/03/19 ore 14:45. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 5/2018

RGE 3/2018

GIOIOSA MAREA (ME) - VIA UMBERTO, 159 - APPARTAMENTO COMPOSTO DA 4 vani oltre disimpegno, cucina, bagno, ripostiglio, terrazzo, giardino. Immobile allo stato rustico a causa di lavori di ristrutturazione, privo di pavimenti, intonaci e impianti. Prezzo base Euro 34.482,00. Offerta minima : Euro 25.861,50. Vendita senza incanto 25/03/19 ore 09:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Milioti tel. 3460890206. Rif. RGE 3/2018

RGE 56/2016

MISTRETTA (ME) - VIA CATANIA, 3,7,5 - VIA CORSO UMBERTO, 10 - LOTTO 1) ABITAZIONE, facente parte di un palazzo storico edificato intorno al 1842, della superficie lorda complessiva di mq. 571,37 circa. Costituito da piano terra di mq. 173,62 circa, composto da sette ambienti in pessimo stato d'uso. Una scaletta conduce all'abitazione del piano superiore. Piano primo, di mq. 158,32 circa, oltre mq. 4,75 di accessori (balconi e terrazzino): ingresso, soggiorno, cucina, due servizi igienici, disimpegno, quattro camere, salone, vano scala, con ripostiglio sottostante, oltre terrazzino e tre balconi.

RGE 121/2012

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - A. FABBRICATO a piano terra in corso di costruzione, composto da tre vani, disimpegno, wc e ripostiglio, tutti allo stato rustico con annessa corte sul lato Nord Est e piccolo spiazzo in battuto di cemento sul lato Sud antistante l'ingresso, delimitato da due muretti siti in rispondenza dei confini Est ed Ovest. Sup. lorda tot. di mq 97,10. B. APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO di circa mq 1230. Prezzo base Euro 24.200,78. Offerta minima : Euro 18.150,58. Vendita senza incanto 28/03/19 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marilena Randazzo tel. 0941582534-3335732078. Rif. RGE 121/2012 PT614983 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 101/2012

NASO (ME) - CONTRADA BAGNARA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - A. FABBRICATO A PIANO TERRA in corso di costruzione composto da tre vani, disimpegno, wc e ripostiglio, tutti allo stato rustico con annessa corte sul lato Nord Est e piccolo spiazzo in battuto di cemento sul lato Sud antistante l'ingresso, delimitato da due muretti in rispondenza dei confini Est ed Ovest. Sup. lorda tot. di mq 81.4. B. TRE APPEZZAMENTI DI TERRENO della sup. tot. di circa mq 1650. Prezzo base Euro 23.381,28. Offerta minima : Euro 17.535,96. Vendita senza incanto 28/03/19 ore 15:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marilena Randazzo tel. 0941582534-3335732078. Rif. RGE 101/2012 PT615186 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 148/2012

NASO (ME) - FRAZIONE CONTRADA BAGNARA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - A. VILLETTA A SCHIERA laterale allo stato rustico al piano Terra e composta da tre vani, disimpegno, wc e ripostiglio, tutti allo stato rustico, non abitabile, di superficie lorda di circa mq. 66,00. B. TERRENO AGRICOLO, superficie complessiva di circa mq 1480. Prezzo base Euro 45.517,00. Offerta minima Euro: 34.138,00. Vendita senza incanto 28/03/19 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 148/2012 PT615192 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 25/2018

PATTI (ME) - VIA LOCOGRANDE, VIA MESSINA, 65 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) MANSARDA di circa 94 mq, comprensiva di 2 balconi (18,60 mq circa) esposti rispettivamente a Nord (9.60 mq) e Sud (9 mq) e terrazza limitrofa esposta a Sud-Ovest (24/25 mq). Posta al piano 2° (sottotetto), è costituita da tre vani, disimpegno e relativo wc. I tre vani sono adibiti, secondo previsione catastale, a Pranzo-Soggiorno e due camere da letto; secondo destinazione tecnica-urbanistica sono identificati come stenditoio/lavanderia/ripostiglio). Immobile, costruito nel 2001/2002 risulta non conforme ma regolarizzabile come da perizia. Prezzo base Euro 26.991,00. Offerta minima : Euro 20.243,00. Vendita senza incanto 09/04/19 ore 12:45. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Salvatore L'Abbate tel. 0921390415. Rif. RGE 25/2018 PT614736 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 104/2017

PATTI (ME) - FRAZIONE CUTURI, VIA F. NACHERA, 32 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - VILLETTA A SCHIERA LATERALE di mq 243,74, composta da un piano terra con annessa corte, un piano primo ed un sottotetto. Prezzo base Euro 270.000,00. Offerta minima : Euro 202.500,00. Vendita senza incanto 09/04/19 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Michela La Cauza tel. 3206040023 - 094121031. Rif. RGE 104/2017 PT614997 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 124/2016

PETTINEO (ME) - CONTRADA CHIANA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER 1\2 DI UN VILLA SINGOLA,costituita da due elevazioni di n.8 vani; B) PIENA PROPRIETÀ PER 1\2 DI TERRENO AGRICOLO, di complessivi mq. 5.207,00. Prezzo base Euro 98.500,00. Offerta minima : Euro 73.875,00. VIA ROMA, 12-14 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) APPARTAMENTO, a due elevazioni fuori terra di mq. 100,00. Prezzo base Euro 34.480,00. Offerta minima : Euro 25.860,00. VIA STRADALE, 14 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 3) APPARTAMENTO, di mq. 73,25. Prezzo base Euro 42.950,00. Offerta minima : Euro 32.212,50. VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ DI 1/2 DI TERRENI AGRICOLI estesi complessivamente 4.010,00 mq. Prezzo base Euro 14.035,00. Offerta minima : Euro 10.526,25. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 124/2016 PT615295 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 130/2012

SAN MARCO D'ALUNZIO (ME) - VIA CAPPUCCINI - LOTTO 1) APPARTAMENTO composto da: cucina, wc, salone, tre camere, ripostiglio, corridoio, zona ingresso e due balconi. Posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 156. Prezzo base Euro 77.031,93. Offerta minima : Euro 57.773,95. LOTTO 2) APPARTAMENTO composto da: cucina, wc, salone, tre camere, ripostiglio, corridoio, zona ingresso e tre balconi. Posto al piano terra, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 178. Prezzo base Euro 86.672,90. Offerta minima : Euro 65.004,67. LOTTO 3) APPARTAMENTO composto da: cucina, wc, salone, tre camere, ripostiglio, corridoio, zona ingresso e due balconi. Posto al piano primo, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 149. Prezzo base Euro 85.135,87. Offerta minima : Euro 63.851,90. LOTTO 4) APPARTAMENTO COMPOSTO DA: cucina, wc, salone, due camere, ripostiglio, corridoio e due balconi. Posto al piano primo, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 154. Prezzo base Euro 85.873,16. Offerta minima : Euro 64.404,87. LOTTO 5) APPARTAMENTO composto da: wc, ampio salone, quattro camere, ampia zona ingresso, corridoio, tre balconi, oltre una struttura chiusa in legno lamellare. Posto al secondo primo, sviluppa una superficie lorda complessiva di mq. 323. Prezzo base Euro 155.116,12. Offerta minima : Euro 116.337,09. LOTTO 6) LABORATORIO ARTIGIANALE a molino composto da ampio vano, ripostiglio e da un soppalco. Posto al piano secondo sottostrada, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 210. Prezzo base Euro 62.438,10. Offerta minima : Euro 46.828,57. LOTTO 7) NEGOZIO con annesso laboratorio composto da: vano a negozio, ampio vano a laboratorio, retro bottega da due vani, ampio vano a ripostiglio e un piccolo, locale wc e anti wc e un balcone. Posto al piano S1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 314. Prezzo base Euro 192.498,55. Offerta minima : Euro 144.373,91. LOTTO 8) LOCALE DEPOSITO sottotetto non abitabile, composto da: sei vani, due wc, un balcone, tre vani non utilizzabili e una scala interna di collegamento Posto al piano terzo, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq. 238. Prezzo base Euro 80.719,15. Offerta minima : Euro 60.539,36. Vendita senza incanto 28/03/19 ore 10:30. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 130/2012 PT615242 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 73/1992

SAN PIERO PATTI (ME) - CONTRADA VALLE CIURA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) ABITAZIONE posta al piano terra e piano primo, comprensiva di magazzini, oltre terreno agricolo di mq. 1280. Prezzo base Euro 18.750,00. Offerta minima : Euro 14.100,00. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 14:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 73/1992 PT615267 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 39/2017

SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) - VIA VITTORIO VENETO, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) ABITAZIONE di tipo civile, all’interno del Centro Commerciale Agorà, della superficie commerciale di 214,45 mq. L'unità immobiliare è posta al piano terzo, ha un'altezza interna di 2.80 m. L'immobile possiede un posto auto di pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 152.034,78. Offerta minima : Euro 114.025,63. VIA SARDEGNA ANGOLO VIA VITTORIO VENETO, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) NEGOZIO della superficie commerciale di 94 mq. L'unità immobiliare è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3 m. L'immobile possiede un posto auto di pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 74.568,00. Offerta minima : Euro 55.926,00. VIA SARDEGNA ANGOLO VIA VITTORIO VENETO, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 3) NEGOZIO della superficie commerciale di 104 mq. L'unità immobiliare è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3 m. L'immobile possiede un posto auto di pertinenza esclusiva. Prezzo base Euro 86.147,89. Offerta minima : Euro 64.610,92. Vendita senza incanto 19/03/19 ore 12:00. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marzia Schepis tel. 0906783554 - 3495553454. Rif. RGE 39/2017 PT615164 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 5/2018

SANT'ANGELO DI BROLO (ME) - VIA PORTELLO, 5 - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano 1°. Composto da ingresso-disimpegno, 4 camere, 2 bagni, disimpegno, ripostiglio e n.3 balconi, sviluppa una superficie complessiva di mq 155,10. Prezzo base Euro 79.101,00. Offerta minima : Euro 59.325,75. Vendita senza incanto 26/03/19 ore 14:45. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmen Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 5/2018 PT615436 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 15/2009

TORRENOVA (ME) - VIA PASSO CERAOLO - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO I) APPARTAMENTO, posto al piano terra del fabbricato a tre elevazioni composto da sei vani oltre corridoio, disimpegno,ripostiglio, wc e bagno, destinato ad abitazione, con annesso cortile retrostante. Superficie utile netta di mq.141,19 oltre mq. 81,65 di cortile. Prezzo base Euro 31.181,00. Offerta minima : Euro 23.386,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO III) APPARTAMENTO, posto al piano primo del fabbricato a tre elevazioni composto da cinque vani oltre ingresso e disimpegni, un wc ed un bagno, destinato ad abitazione, con tre balconi. Superficie utile netta di mq. 145 oltre mq.99,20 di balconi. Prezzo base Euro 28.652,00. Offerta minima : Euro 21.489,00. Vendita senza incanto 28/03/19 ore 15:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Angelina Sidoti tel. 0941581078. Rif. RGE 15/2009 PT612377 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 70/2013

LONGI (ME) - CONTRADA VENDIPIANO - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) OPIFICIO al piano terra di mq 430,00. Prezzo base Euro 85.125,00. Offerta minima : Euro 63.845,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 2) MAGAZZINO al piano terra di mq. 11,60. Prezzo base Euro 1.125,00. Offerta minima : Euro 845,00. Vendita senza incanto 04/04/19 ore 14:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 70/2013 PT615257 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 12/2012

SANTO STEFANO DI CAMASTRA (ME) - VIA NEBRODI - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) VILLETTA A SCHIERA CENTRALE composta da piano terra, piano primo, piano secondo e sottotetto, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 292,10; Garage. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 49,00. Prezzo base Euro 92.950,00. Offerta minima : Euro 69.712,50. Vendita senza incanto 26/03/19 ore 12:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 12/2012 MST615174 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583

RGE 87/2016

BROLO (ME) - VIA TRENTO - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 1) INTERO EDIFICIO che si sviluppa 4 piani fuori terra e 1 piano interrato. Cantina di 95,50 mq circa, che si trova al piano cantinato con scala autonoma. Magazzino con annesso WC e locale caldaia al piano terra e soppalco. Terreno residenziale composto da corte di 232,61 mq, sviluppa una superficie commerciale di 46,52 mq. Appartamento al primo piano della superficie di 190,36 mq circa composto da due camere, cucina, ingresso, ripostiglio, bagno, salone e due balconi. Al secondo piano sottotetto, l’appartamento è composto da soggiorno, bagno, due ripostigli, camera e terrazzo. Prezzo base Euro 171.929,61. Offerta minima : Euro 128.947,21. Vendita senza incanto 09/04/19 ore 09:45. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita Avv. e Custode Giudiziario Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.netoppure 848.800.583

RGE 20/2008

TUSA (ME) - CONTRADA SAN FILIPPO E CONTRADA FAVARA - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA -LOTTO UNICO (EX LOTTO 3): TERRENO AGRICOLO, mq 79.687,00 circa, attraversato da due mulattiere regie e dal torrente San Filippo. Sul fondo ricadono un corpo aziendale con piazzale di sosta e manovra pertinenziale, vasca d'acqua e fabbricato rurale. Terreno di buona fertilità. CORPO AZIENDALE Composto da: stalla modernamente e razionalmente attrezzata, fienile, sala latte caseificio a P.T. in buone condizioni e adeguato alle norme sanitarie comunitarie, con uffici e alloggio per custode al P.1 allo stato rustico; concimaia; paddock; piazzale di sosta e manovra. (EX LOTTO 1): Intero del terreno agricolo della superficie complessiva di circa mq 27.800 – pascolo arborato - a circa 4 km dal centro abitato, ad una quota media di m. 900 slm e costeggiato dal strada vicinale. Prezzo base Euro 80.949,38. Offerta minima : Euro 60.712,04. Vendita senza incanto 30/04/19 ore 09:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Ugo Scavuzzo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Mario Turrisi tel. 0921697088-3282657308. Rif. RGE 20/2008 MST615868 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it - www.astalegale.net oppure 848.800.583