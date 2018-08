Azioni per aiutare le imprese: incontro tra Fenimprese e l'assessore Musolino

L’associazione datoriale Fenimprese Messina esprime soddisfazione per il positivo esito dell’appuntamento con Dafne Musolino Assessore alle Attività Produttive, fissato per discutere del futuro delle piccole e medie imprese che operano nel nostro territorio.

L’incontro con i vertici del sindacato, rappresentato in quest’occasione dal Presidente Provinciale Orlando Omodei e da Sabina Scaravaggi Presidente della categoria Industria, ha gettato le basi per una futura e proficua collaborazione

In tale ottica l’amministrazione comunale si è mostrata disponibile ad accogliere le nostre richieste tra cui le modifiche ai regolamenti necessarie per lo snellimento di tutte le procedure burocratiche relative alle varie attività delle imprese; la possibilità di stipulare una convenzione per l’attivazione di un Info Point gratuito in cui offrire consulenze alle aziende che versano in stato di crisi o pre-crisi; lo snellimento delle procedure necessarie all’ottenimento delle licenze per le nuove aperture attraverso il dispositivo normativo-giuridico del silenzio-assenso; lo sviluppo di progetti turistici, in sinergia con l’amministrazione comunale, che prevedono la creazione di itinerari turistici finalizzati alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale ed enogastronomico locale.

Nella stessa sede l’assessore Musolino ha invitato Fenimprese Messina e la sua rete d’imprese ad aderire al progetto di promozione della raccolta differenziata in città, sottolineando l’importanza del riciclo, soprattutto per le aziende.

Al tavolo di concertazione hanno contribuito, oltre ai già citati Orlando Omodei e Sabina Scaravaggi, Claudio D’Audino (Direttore Provinciale), Sonia Sabatino (Presidente Comunicazione e Marketing), Giovanni Interdonato (Presidente Giovani Imprenditori), Massimiliano Cavaleri (Presidente Organizzazione Grandi Eventi), Massimo Zanghì (Presidente Turismo e Sport), Letterio Laganà (Presidente Food).