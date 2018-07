Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lipari, con specialisti Saf, su richiesta della Guardia Costiera, è intervenuta nell’isola di Panarea, in località Cala Junco, per salvare un bagnante rimasto bloccato su una parete rocciosa. Il malcapitato è stato raggiunto e recuperato, in buone condizioni di salute, dai Vigili del fuoco, con il supporto della Guardia costiera.