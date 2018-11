Referendum popolari, raccolta firme in piazza Cairoli

Domenica a partire dalle 10 in piazza Cairoli, sarà allestito un banchetto per la raccolta di firme per la sottoscrizione di 8 referendum popolari promossi dal Partito Radicale e dai comitato messinese per i referendum, coordinato da Saro Visicaro. I referendum da sottoscrivere sono inerenti le seguenti tematiche:

1) Amnistia ed indulto

2) Misure di prevenzione e informazioni interdittive antimafia (art. 41 bis)

3) Incarichi extragiudiziari dei giudici

4) Elezione del parlamento italiano in collegi uninominali

5) Riforma della RAI (cancellazione monopolio)

6) Scioglimento dei Comuni per mafia

7) Ergastolo ostativo, 4 bis ed isolamento diurno

8) Parlamento europeo.