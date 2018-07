Bando da 25 milioni per gli agriturismi. Domande dal 20 settembre

«Vogliamo dare un’ulteriore boccata d'ossigeno al comparto turistico dell'agricoltura siciliana in crescita negli ultimi anni e incoraggiare i giovani a tornare nelle campagne e a mettere a profitto la loro creatività». Così il presidente della regione Siciliana Nello Musumeci, in riferimento alla pubblicazione del ‘bando agriturismo’ che prevede un nuovo stanziamento di venticinque milioni di euro e un contributo del 45 per cento a fondo perduto per realizzare e migliorare agriturismi, strutture per attività ricreative, sportive, culturali, ristorazione, fattorie didattiche per attività rieducative e terapeutiche e vendita dei prodotti aziendali, compresa l’attivazione di servizi di e-commerce.

Le domande potranno essere presentate on-line dal 20 settembre al 20 dicembre 2018.

«L'agriturismo - sottolinea Musumeci - piace se è vario, originale, rispettoso del contesto ambientale e culturale. Per questo ho disposto che nei prossimi giorni il personale della Regione vada in giro nelle aziende agrituristiche per accertare casi di abusivismo e di bassa qualità dei servizi. La ricreazione è finita anche per gli speculatori».

Continua quindi a ritmo serrato l’attuazione del Programma di sviluppo rurale, dopo la recente pubblicazione della graduatoria provvisoria delle domande ritenute ammissibili a valere sulla misura 6.4.a, destinata ad agriturismi, strutture ricettive e attività extra-agricole, che destinava già venticinque milioni di euro e un contributo del 75 per cento a fondo perduto, per un importo complessivo di duecento mila euro.

Per l’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera: «L’importanza fondamentale del bando risiede nella diversificazione dell’attività agricola, che da un lato accresce la redditività e la dimensione economica delle nostre imprese e dall’altro, mediante la promozione dell’agriturismo, preserva e promuove il patrimonio edile rurale».





Link bando: http://www.psrsicilia.it/Misure/06/Bando%20%20Op.%206.4.a%20-%20Agriturismo%20-%20regime%20di%20%20esenzione.pdf