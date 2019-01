Bando per l’affidamento di ex scuole comunali

L’annuncio è del sindaco Cateno De Luca, che ha pubblicato il documento sulla sua pagina Facebook. Nei prossimi giorni l’avviso verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Messina. L’amministrazione comunale intende affidare, in concessione, la gestione delle ex scuole comunali e ha predisposto un avviso finalizzato all' acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad essere invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento del servizio.

Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione, anche in forma associata tra di loro e con altri soggetti giuridici le associazioni che svolgono ani viti di interesse culturale, turistico nel territorio che dovranno: risultare regolarmente iscritte ai rispettivi registri o albi; possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Da detti documenti dovrà risultare la conformità delle norme statutarie alle regole della democrazia interna nella gestione della società, l'elettività delle cariche sociali, l'obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; perseguire, finalità di formazione culturale e turistica; essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire un'adeguata attività gestionale dell'immobile in concessione.

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e particolari richiesti per l'affidamento di che trattasi che. invece, dovrà essere dichiarata dall'interessato e accertata dall'Ente in occasione della procedura di affidamento.

La durata affidamento dell’affidamento è fissata a 30 anni prorogabili a richiesta con provvedimento.