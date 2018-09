Bando periferie, Germanà: Enti locali danneggiati valutino richiesta risarcimento danni

"Con la questione di fiducia al Milleproroghe il governo ha deciso di affossare definitivamente il bando periferie. È bene ricordare che questa scelta del governo gialloverde determinerà la mancata erogazione di risorse pari a un miliardo e seicento milioni, già assegnate a 96 Enti territoriali tra Comuni e Città metropolitane e per cui le Amministrazioni coinvolte hanno già chiesto anticipazioni, sostenuto spese per la progettazione e avviato iter procedurali. La Regione siciliana dovrà affrontare un danno economico di circa 400 milioni di euro che colpirà gli otto Comuni capoluogo, le tre aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e i moltissimi altri Comuni coinvolti nei progetti, per cui sono già stati sottoscritti impegni, che aggraverebbero ulteriormente l’emergenza sociale in zone che sono già ad alto rischio. Rivolgo l’invito ai sindaci che rappresentano i Comuni danneggiati di dare mandato ai legali dei propri enti per avviare tutte le possibili azioni legali, al fine di richiedere il risarcimento dei danni economici che ricadranno su aziende, lavoratori e istituzioni pubbliche a causa di questo decreto”.