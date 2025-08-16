Barca affonda ad Acqualadrone, francese sbatte la testa e viene soccorso

Intervento della Guardia costiera e del 118 di Messina. Le condizioni dell'uomo non sembrerebbero preoccupanti
MESSINA – Forse ha cercato riparo dai segnali di maltempo. Un francese ha spostato la sua barca in mezzo agli scogli, ad Acqualadrone, ma è affondato stamattina. E sott’acqua ha sbattuto la testa. Una situazione pericolosissima ma l’intervento della Guardia costiera e del 118 è stato decisivo. L’uomo è stato soccorso e le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.
Le cause dell’affondamento sono da accertare.
La foto è di un cittadino.
IN AGGIORNAMENTO