 Barca affonda ad Acqualadrone, francese sbatte la testa e viene soccorso

Barca affonda ad Acqualadrone, francese sbatte la testa e viene soccorso

Marco Olivieri

Barca affonda ad Acqualadrone, francese sbatte la testa e viene soccorso

sabato 16 Agosto 2025 - 11:39

Intervento della Guardia costiera e del 118 di Messina. Le condizioni dell'uomo non sembrerebbero preoccupanti

MESSINA – Forse ha cercato riparo dai segnali di maltempo. Un francese ha spostato la sua barca in mezzo agli scogli, ad Acqualadrone, ma è affondato stamattina. E sott’acqua ha sbattuto la testa. Una situazione pericolosissima ma l’intervento della Guardia costiera e del 118 è stato decisivo. L’uomo è stato soccorso e le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Le cause dell’affondamento sono da accertare.

La foto è di un cittadino.

IN AGGIORNAMENTO

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Lo studente no ponte: “Basta odio sui social, voglio chiedere a Salvini perché” VIDEO
La Vara 2025, Messina in festa al grido di “Viva Maria” e il ricordo di Sara Campanella VIDEO e FOTO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED