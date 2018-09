Il Battesimo del mare per gli studenti del Caio Duilio

Si è conclusa ieri la tre giorni dedicata al "Battesimo del mare" per le prime classi dell'Istituto Tecnico Nautico per i Trasporti e la Logistica "Caio Duilio" di Messina. La kermesse si è svolta nei locali della Rimessa a mare della scuola sita in viale della Libertà (di fronte all'ex ospedale Margherita). Protagonisti della manifestazione tutti gli allievi delle nove prime classi dell'Istituto Nautico che sotto la supervisione dei docenti di Educazione Fisica e Attività marinaresche si sono cimentati in vari giochi quali corsa di resistenza, beach volley, tiro alla fune e bocce.

I docenti di navigazione sono stati impegnati in lezioni teoriche e pratiche di voga (armare un'imbarcazione, voga nello Stretto su barche paciote).

A tutti i partecipanti alla manifestazione sono stati consegnati gli "attestati di battesimo".