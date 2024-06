Beach Volley. “La III edizione? In un altro spazio speciale di Messina” VIDEO

Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, dopo piazza Duomo, apre a un cambio di sede: "Valutiamo altri luoghi attrattivi e che rappresentino la città"

MESSINA – Si chiude una seconda entusiasmante edizione a Messina del Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, manifestazione internazionale di beach volley realizzata dalla Cev (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World, affidata al promoter locale Team Volley Messina e realizzata di concerto con il Comune di Messina in qualità di co-organizzatore, Mediterranea Eventi, Triptop, il Comitato Regionale Sicilia della Fipav ed il Comitato Territoriale Fipav di Messina.

Nella Beach Arena di piazza Duomo le 56 coppie in gara, in rappresentanza di 23 nazioni, si sono date battaglia durante 4 intensi giorni offrendo uno spettacolo unico e di altissimo livello al tantissimo pubblico presente, accorso in gran numero durante tutta la manifestazione ed in particolar modo durante gli incontri serali, novità assoluta della tappa messinese ed unicum dell’intero circuito Future europeo, e durante le partite finali di oggi pomeriggio, seguite da una premiazione spettacolare.

Un successo, dunque, che ha superato di gran lunga le aspettative date dalla riuscitissima edizione della scorsa estate e che premia gli sforzi degli organizzatori nel proporre alcune migliorie significative e nel curare nel dettaglio ogni minimo dettaglio, arrivando a realizzare un beach village popolatissimo ed una cerimonia di premiazione finale di grande impatto. Nella giornata finale la Beach Arena si è animata con l’inno italiano suonato dalla Banda del Comando della Brigata Meccanizzata Aosta e dal “saluto” dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, partner fondamentale dell’evento, che ha sorvolato la centrale piazza cittadina durante l’inno di Mameli e durante lo “stendimento” della bandiera italiana tramite la Scala Aerea e la “calata” effettuata dal personale VVF tramite manovre spelo-alpino-fluviali.

Intervista al presidente Alfredo Finanze

Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi, dopo quattro giorni la manifestazione è giunta al termine, come è andata?

“Stare qui, in questo contesto e con questi atleti, è un onore e un piacere. La manifestazione è andata bene, abbiamo rispettato le aspettative di atleti, federazione nazionale e internazionale. Siamo riusciti anche a portare le novità che volevamo proporre, come i match serali e il raddoppio delle tribune. Per tutto questo siamo contenti”.

Le coppie, tornate o nuove arrivate, sono rimaste affascinate dalla piazza. Abbiamo visto in tanti transitare e fermarsi qualche minuto a guardare le partite. Scelta ancora vincente?

“È una delle tante motivazioni per cui questa manifestazione si svolge a piazza Duomo. Anche gli atleti venuti in città per la prima volta sono rimasti entusiasti, sono abituati a giocare il più delle volte sul mare in spiaggia, che è altrettanto meraviglioso, ma giocare in un centro storico nella piazza principale è un unicum. Tra l’altro con il supporto indispensabile dei vigili del fuoco non abbiamo fatto mancare alcun servizio e questo è stato percepito”.

È presto per chiederle se ci sarà una terza edizione? Nel caso nuovamente a piazza Duomo?

“Non è presto per pensare alla terza edizione. Il calendario è annuale, prendiamoci giusto un momento di pausa e penseremo al futuro. Ci saranno altre novità, ma ancora le stiamo vagliando e le annunceremo in seguito. Ancora piazza Duomo? Sicuramente la volontà è di rimanere qui, ma ci sono altre idee che possono essere altrettanto attrattive e si prestano altrettanto bene a rappresentare Messina”.

