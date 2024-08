Bernini: “Cuzzocrea è competente e sarà consulente Miur a zero euro”

Le dichiarazioni della ministra Bernini sulla nomina dell'ex rettore di UniMe e l'interrogazione del Pd sulla "inopportunità" a causa delle indagini

“La nomina dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea a consulente del Miur? Ho avuto modo di apprezzare la sua competenza e professionalità durante il suo mandato da presidente della Crui. Il professore ha accettato di collaborare con il ministero, mettendo al servizio di tutti la sua esperienza di profondo conoscitore del sistema universitario. Compenso: zero euro”. La ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, commenta così la nomina a consulente che ha fatto discutere a causa delle indagini giudiziarie che investono l’ex rettore dell’Università.

Sull’argomento i deputati del Partito democratico Marino, Manzi, Orfini, Iacono, Berruti e Barbagallo sono intervenuti con un’interrogazione a risposta in commissione. Ecco il quesito alla ministra: “Se non si ritenga che sarebbe stato più opportuno – alla luce della doppia indagine in corso e le conseguenti dimissioni anticipate di Salvatore Cuzzocrea da rettore dell’università di Messina e presidente della Conferenza dei rettori delle Università italiane – non conferire l’incarico in qualità di consigliere del ministero”.

Si esprime così invece la ministra (nella foto all’inaugurazione dell’anno accademico con l’allora rettore): “Sono sinceramente convinta che le vicende processuali debbano essere chiarite nelle sedi opportune, e che i processi alle intenzioni debbano rimanere relegati nella categoria profezie. Il professore Cuzzocrea gode della mia fiducia: mi rendo quindi disponibile in ogni momento a rispondere in Parlamento a chiunque vorrà conoscere i particolari della collaborazione in atto”.

