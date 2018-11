Biancuzzo: “Il torrente Giudeo a rischio, necessario abbattere gli alberi”

Il torrente Giudeo è a rischio. A lanciare l’allarme è il consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo, il quale – in una nota indirizzata all’amministrazione – scrive che “il canalone in cui scorre è in più punti strozzato da altissimi e grossi alberi in vegetazione, che superano l’altezza di oltre 30 metri”.

“La fitta boscaglia, una volta abbattuta dalla furia delle acque pluviali – continua - potrebbe causare diversi problemi a cose e persone creando dapprima una barriera e successivamente un tappo all’altezza del ponte Giudeo con l’impedimento del normale deflusso delle acque piovane”.

Biancuzzo chiede quindi “l’abbattimento di tutti gli alberi, con accurata pulizia dell’alveo del torrente con mezzi meccanici, a tutela della pubblica e privata incolumità”.