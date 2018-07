Bitumatura di strade nella III Circoscrizione…ma solo al centro

Iniziati i lavori di bitumatura di alcune strade della Terza Circoscrizione: Via Reggio Calabria, Via Napoli a cui seguiranno altre strade.

“Da come si stanno realizzando i lavori, asfaltando delle piccole strisce e lasciando il resto in assoluto stato di dissesto, come minimo c’è da mettersi le mani ai capelli” commenta il consigliere Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto-

I lavori, che rientrano nei fondi tasi, sono stati deliberati dal precedente consiglio della Terza Circoscrizione. Secondo Cacciotto quanto è accaduto è un fatto gravissimo perché realizzare dei lavori che non siano a regola d’arte costituisce un pericolo sia per i cittadini che uno sperpero di denaro pubblico.

“Il Presidente della Circoscrizione, unitamente all’ufficio di presidenza appena eletto – conclude Cacciotto- sono chiamati a dare spiegazioni al Consiglio. Un’ autentica barzelletta che rischia di sbattere la città di Messina su tutte le testate giornalistiche. Se i lavori non sono a regola d’arte la ditta non deve essere pagata ed i lavori rifatti”.