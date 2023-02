"Bloccati sull'Etna e senza elettricità: mezzi insufficienti e zero prevenzione" FOTO - Tempostretto

La testimonianza-denuncia del titolare della cooperativa messinese che gestisce uno dei rifugi sul versante Nord

Sono ore difficile sull’Etna dove, a causa della neve, diverse persone, tra operatori dell’accoglienza e turisti, sono rimasti bloccati in condizioni estreme in alcuni rifugi sul versante Nord. Ci scrive Igor Fedele, amministratore unico della Mediterranea Trekking, che gestisce il Clan dei Ragazzi. Il suo socio Ugo è rimasto bloccato a lungo sul posto e solo qualche ora fa è riuscito a tornare a casa.

“Nella giornata di avantieri – spiega Fedele – la Regione prontamente avvisa comuni e strutture istituzionali che su tutto il versante della Sicilia Orientale sarebbero stati previsti temporali, burrasche, vento forte e nevicate copiose sino a partire da quota 500 metri sul livello del mare. Tutti sanno che sul versante nord dell’Etna insistono oltre al rifugio che gestiamo da anni con la nostra cooperativa, il Clan dei Ragazzi, situato a quota 1.500, anche il rifugio Ragabo a 1400 m. ed il Rifugio Citelli situato a quota 1.700 m. Bene, nonostante tutti gli avvisi – continua Fedele – era assolutamente prevedibile che la strada provinciale mareneve che serve tutto il versante nord e sud del vulcano, si sarebbe resa impraticabile se non fossero intervenuti prontamente e durante la nevicata, come sarebbe ovvio fare”.

La situazione nei rifugi sul versante Nord

L’amministratore della Mediterranea Trekking spiega che tutte queste strutture insieme hanno circa un centinaio di posti letto. “Per fortuna credo che il Citelli non avesse molti clienti, mentre da noi ed al Ragabo erano presenti diversi avventori. Il mio socio Ugo, ieri pomeriggio avendo visto l’intensificarsi della nevicata ed avendo visto che non vi erano presenti né mezzi spargi sale, né tanto meno spala neve, ha provveduto a far andar via tutti i clienti unitamente a tutto il nostro personale, che con difficoltà in parte è riuscito a raggiungere il paese di Linguaglossa, ma alcuni clienti sono rimasti bloccati tentando di scendere, al rifugio Ragabo, dove hanno dovuto pernottare, ci sono circa 20 persone all’interno del rifugio bloccate lì”.

La preoccupazione e i primi aiuti

“Questa mattina – aggiunge Fedele – non avendo alcuna notizia del mio socio, sollecitato dalla moglie amministratrice della nostra cooperativa, che per fortuna era a casa a Piedimonte, preoccupata per il marito, mi sono subito messo in contatto con la centrale operativa della Protezione civile regionale. L’operatore mi ha detto che sul posto c’erano i mezzi che stavano intervenendo, ovviamente è saltata la fornitura di energia elettrica, di conseguenza anche le linee telefoniche, cellulari ed altro non funzionano. Essendo io stesso volontario del Cnsas Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ho contattato i colleghi della mia stazione di pertinenza, Etna Nord, che con difficoltà nella tarda mattinata e grazie ad una motoslitta privata messa da uno di noi a disposizione e con gli sci, hanno raggiunto il mio socio portandogli qualche decina di litri di gasolio per alimentare il nostro gruppo elettrogeno d’emergenza”.

“Mezzi insufficienti”

La situazione rimane però ancora assai complicata, mentre macchina dei soccorsi si è rivelata insufficiente. “I pochi operai della ditta che ha l’appalto con il Comune di Linguaglossa – spiega Fedele – provvisti di un solo mezzo assolutamente insufficiente stanno facendo quello che possono, ma in questi casi era chiaro ed evidente e tutti lo sanno da tempo, che con tali mezzi non si sarebbe potuto liberare la strada. Mi dicono che invece i mezzi della provincia di Catania non ci sono, l’unica turbina spala neve è stata dirottata sul versante sud, lasciando quindi alla mercé delle intemperie tutto il versante nord. Solo la Forestale con un quad da neve è riuscita a portare dell’altro gasolio sino solo al rifugio Ragabo, non raggiungendo il nostro. Il collega del soccorso alpino con la propria motoslitta e con difficoltà ha provveduto a portare alcune medicine necessarie per i clienti bloccati al rifugio Ragabo”.

Il black out elettrico

Fedele aggiunge che “la corrente elettrica manca già da quota 1000 metri, tutti i ristoranti ed attività ne sono al momento sprovvisti. Enel, intervenuta ma impossibilitata ad andare a cercare il guasto causa blocco della strada, sta tentando di montare un gruppo elettrogeno a quota mille per dare energia a quelle strutture con le difficoltà che si possono immaginare. Non fosse stato per l’intervento dei colleghi del soccorso alpino il mio socio non avrebbe potuto né comunicare con la famiglia in apprensione né raggiungere stasera la propria abitazione, chiudendo il rifugio, cosa che è riuscito a fare qualche ora fa con la nostra motoslitta. Al momento grazie ad una motopala/ruspa del Comune si sta tentando di liberare la strada ma il mezzo è assolutamente insufficiente”.

Oltre ai rischi, il danno economico

Fedele fa la conta dei danni economici. “Inutile dire che da operatori turistici – aggiunge – tutte le strutture erano completamente prenotate per il week end. Solo per noi è stata una importante perdita economica. Arriva la neve ed una stazione sciistica che dovrebbe vivere di questo, dando una mano alla martoriata economia locale, invece si trova a dover chiudere le proprie attività causa impreparazione da parte degli organi preposti a prevedere quanto la tecnologia oggi ci consente di fare. Non basta diramare un bollettino ed avvisare le persone, bisogna anche pensare alle azioni da intraprendere per proteggere l’incolumità della popolazione e far continuare a fruire di cose basilari, vedi la viabilità. Al momento in cui vi scrivo – conclude l’amministratore della cooperativa – nessun mezzo né operatori di protezione Civile si sono visti sul posto, né del comune che ha provveduto solo a chiudere la strada a valle, né Provincia e Rregione. Solo la Forestale, il Soccorso Alpino ed i volontari del paese con gli operatori dei mezzi del Comune di Linguaglossa sono riusciti a raggiungere il rifugio Ragabo”.