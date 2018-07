Bonus bebè, domande entro il 14 settembre

Entro il 14 settembre 2018 potranno essere presentate le istanze per l’erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, per i nati entro il primo semestre 2018 (1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018). Per in nati nel secondo semestre 2018 i termini di presentazione sono entro il 12 ottobre 2018 per i nati dall’1 luglio 2018 al 30 settembre 2018; ed entro il 15 gennaio 2019 per i nati dall’1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018. Il modulo di domanda è scaricabile dal sito web del Comune di Messina www.comunemessina.gov.it, oppure può essere ritirato direttamente negli uffici del dipartimento Politiche Sociali di Palazzo Satellite – Piazza della Repubblica. Per l’accesso al bonus è necessario essere in possesso di copia di certificato ISEE con valore massimo di 3 mila euro, copia di documento di identità e, per i soggetti extracomunitari, copia del permesso di soggiorno in corso di validità.