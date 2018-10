Bronzo al collo di Elios Manzi nel Grand Prix di Judo a Cancun

È un gran bel terzo posto quello ottenuto da Elios Manzi a Cancun in occasione del Grand Prix messicano che ha radunato 321 atleti da 46 nazioni. L'atleta messinese, impegnato nella categoria 66Kg e che rappresenta i colori delle Fiamme Gialle, ha iniziato con due vittorie, ippon su Ulises Mendez (Mex) e ippon su Juan Postigos (Per), prima di essere fermato da un waza ari di Mikhail Puliaev (Rus) che, ad un secondo dal termine, avrebbe dovuto ricevere il terzo shido.

Decisivi per l'assegnazione del bronzo i recuperi. Manzi ha vinto (ippon) su Manuel Scheibel (Ger) ed in finale per il terzo gradino del podio,ha piazzato un waza ari a Daniel Cargnin (Bra) dopo 2’29” di golden score.