Il Città di Messina supera la Cittanovese. Decisivo Bonamonte

In un campo in pessime condizioni, il Città Di Messina conquista i tre punti, importantissimi per allontanarsi dalla zona playout, oltre che per il morale di una squadra che prima di oggi aveva trovato la vittoria solo in due delle undici partite disputate in campionato. Furnari schiera gli stessi uomini della giornata scorsa e nonostante questi tengano complessivamente bene il campo, sono i cambi adottati dall'allenatore a risultare decisivi, uno in particolare.

La cronaca del match: Pochissime emozioni nel primo tempo al Franco Scoglio. Due occasioni per parte: al 12’, per la Cittanovese, Napolitano trova in area Genovesi che con un destro in diagonale spaventa Paterniti, la palla termina fuori di poco. Risposta immediata del Città al 14’: azione manovrata dei giallorossi al termine della quale Di Vincenzo serve Galesio che da posizione invitante non inquadra lo specchio (poco dopo la stessa coppia di attaccanti non riuscirà a concretizzare un contropiede 2 vs 2). Al 34’ il traversone di Fragapane raggiunge Galesio che calcia debolmente, mentre al 37’, dalla punizione di Sapone, la palla arriva a Postorino il quale mette al centro per Barilaro che da ottima posizione spedisce in tribuna. Zero a zero all’intervallo.

Partita certamente più viva nella ripresa. Al 49’ viene annullata una rete ai padroni di casa: cross di Fragapane per Galesio che indirizza verso la porta di testa anticipando Cassalia che sembra sbagliare il tempo dell’uscita, Cucinotti prova a salvare sulla linea ma finisce solo per mettersela dentro. Per l’arbitro però, è stata in precedenza carica del n. 9 sul portiere, dunque il gol è irregolare. Al 66’ ancora il Città vicino al vantaggio, con Cardia che, ricevuto l’assist involontario di Codagnone che al principio dell’azione aveva provato la conclusione da lontano, impegna severamente Cassalia, la palla viene poi messa in angolo dalla difesa. Il match si sblocca a circa dieci minuti dalla fine, in favore dei peloritani, effettivamente più attivi nella seconda frazione. Artefice della marcatura il neo-entrato Bonamonte, assistito da Cardia, che a sua volta aveva ricevuto in mezzo da Berra, in seguito alla punizione di Ferraù. Il Città riesce a gestire con relativa tranquillità il risultato fino al triplice fischio e potrebbe addirittura rendere vani gli ultimi due minuti del recupero, vista la grandissima chance che capita al 93’ a Codagnone che, lanciato sulla destra da Bonamonte, tira addosso all’estremo difensore dei calabresi anziché segnare il raddoppio. Ripartenza fallita ma il Città può comunque sorridere.

IL TABELLINO

Città Di Messina-Cittanovese 1-0

Marcatori: 34’ st Bonamonte (CDM).

Città Di Messina (3-4-1-2): Paterniti; Bellopede, Berra, Fragapane; Fofana, Cardia, Calcagno (dal 16’ st Codagnone), Cannino; Cangemi (dal 29’ st Bonamonte); Di Vincenzo (dal 16’ st Ferraù), Galesio. All. Giuseppe Furnari.

Cittanovese (3-5-2): Cassalia; Scopetta (dal 6’ st Tomas), Paviglianiti, Cucinotti, Alfano, Gioia (dal 13’ st Abayian), Barilaro, Sapone, Postorino (dal 35’ st Fioretti), Napolitano (dal 23’ st Cataldi), Genovesi (dal 13’ st Touray). All. Domenico Zito.

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese (assistenti Francesco Marrazzo e Emanuele Barcella di Bergamo).

Note ----- Ammoniti: Alfano al 19’ pt (C), Cannino al 10’ st (CDM), Cangemi al 20’ st (CDM), Bonamonte al 34’ st (CDM), Abayian al 45’ + 1’ st (C).

Recuperi 1’ pt; 5’ st.