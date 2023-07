Caldo record, domani allerta rossa a Messina, Catania e Palermo - Tempostretto

La Protezione Civile ha invitato i sindaci ad attivare le fasi operative previste nei piani comunali di emergenza

Domani (domenica 16 luglio) Allerta Rossa per rischio ondate di calore nelle città di Palermo, Catania e Messina. L’avviso regionale di protezione civile per rischio incendi e ondate di calore indica per domani domenica 16 luglio 2023, pericolosità incendi media su Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania e Allerta Rossa a causa del forte caldo per le tre città metropolitane.

“Il volontariato di protezione civile è attivato sul fronte della prevenzione e dello spegnimento degli incendi a supporto del corpo forestale della Regione Siciliana e dei Vigili del Fuoco ma non farà mancare, se necessario, la sua presenza per assicurare le attività di assistenza alla popolazione più fragile”,

lo dichiara il Direttore Generale della Protezione Civile SIciliana, ing. Salvo Cocina.

“Si raccomanda ai sindaci – aggiunge il Capo della Protezione Civile – l’attivazione delle fasi operative previste nei piani comunali di emergenza. E’ necessario attivare i Presidi Operativi indicati dai piani di emergenza, mantenendo in allerta i responsabili delle funzioni tecniche di valutazione, di pianificazione e di assistenza per tutta la durata del fenomeno delle alte temperature che perdurerà nei prossimi giorni.

Il forte caldo mette a rischio la popolazione vulnerabile. Gli incendi, inoltre, possono propagarsi con estrema rapidità a causa delle alte temperature dell’aria e del suolo”.

