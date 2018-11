Camaro Sottomontagna. Mondello: "Entro 12 giorni completiamo l'iter"

21 novembre 2018

MESSINA - "Completeremo tutte le operazioni propedeutiche alla consegna dei nuovi alloggi nell'arco di dieci o dodici giorni". L'ha annunciato il vicesindaco Salvatore Mondello al termine del sopralluogo di stamani, insieme al presidente di Arisme, Marcello Scurria e dei tecnici dei dipartimenti, per verificare le ultime questioni tecniche per predisporre l’assegnazione dei 46 alloggi di Camaro Sottomontagna e per constatare quali sono le baracche da rendere inagibili.

“Nell’area c’è grande fermento derivante dalla lunga attesa per la consegna degli alloggi e soprattutto c’è grande fiducia nell’Amministrazione – ha dichiarato Mondello – che si impegna a far passare il Natale, agli assegnatari, all’interno delle nuove abitazioni”.