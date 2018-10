Cambiamo Messina dal Basso al fianco di studenti e docenti che scendono in strada

Cambiamo Messina dal Basso è al fianco degli studenti e dei docenti che domani, venerdì, scenderanno in strada per il corteo organizzato dal Comitato degli studenti di Messina, in occasione della mobilitazione nazionale dell'Unione degli studenti. "Ci siamo - si legge in un comunicato - perché sappiamo che le scelte finanziarie governative sono scelte politiche, e ci fa rabbia che mentre si spendono miliardi in aerei militari sempre troppo pochi siano i fondi destinati all'edilizia scolastica. Ci fa rabbia che si parli di sicurezza a proposito di migranti o clochard, e non si pensi alla sicurezza dei nostri studenti dentro gli edifici scolastici; ci fa rabbia che manchi ancora una legge regionale sul diritto allo studio, che I Cento passi, progetto da noi sostenuto durante la campagna per le Regionali, aveva nel proprio programma elettorale. Ci fa rabbia che il regime dell'alternanza scuola-lavoro alimenti una visione dell'istruzione sempre più legata al produttivismo e alla competitività e sempre meno alla crescita integrale e alla cultura. Non smetteremo di batterci per voi - conclude la nota - ma soprattutto con voi: in fondo, per tutti noi; perché davvero la scuola è uno dei più preziosi beni comuni".