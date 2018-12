Alla Camera di commercio “Eccellenze in digitale”

Per il secondo anno consecutivo, la Camera di commercio di Messina ha aderito al progetto “Eccellenze in digitale”, nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Google, al fine di avvicinare le piccole e medie imprese alle opportunità di business offerte dal web, spiegando loro i diversi modi e i vari strumenti per aumentare la propria visibilità online e trovare, così, nuove occasioni di crescita. Si parte mercoledì 5 dicembre, dalle 10 alle 13, con l’incontro “Impresa & Digitale - Dalla A al Business”.

«Il sistema camerale è impegnato da anni per sostenere e promuovere la presenza delle piccole e medie imprese sul web – afferma il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina – oggi, con gli strumenti digitali, si può raggiungere tutto il mondo con un click. Una “sfida” che le aziende devono saper affrontare per imparare a sfruttare i vantaggi dell’e-commerce e raggiungere, così, nuovi clienti in Italia e all’estero. Ma anche per acquisire gli strumenti necessari per confrontarsi al meglio con un mercato sempre più in espansione e sempre più competitivo».

L’obiettivo del progetto è la diffusione della cultura dell’innovazione digitale presso le micro e piccole imprese, attraverso attività finalizzate alla promozione delle opportunità legate alla digital economy, all’innalzamento delle eCompetence e alla riduzione del digital divide.

«Iniziative come il Punto impresa digitale ed Eccellenze in digitale vanno nella direzione di accompagnare le aziende nel percorso di digitalizzazione a loro più congeniale – aggiunge il segretario generale dell’Ente camerale, Alfio Pagliaro - attraverso iniziative di formazione e con un’assistenza personalizzata».