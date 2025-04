Camera di Commercio, Ruvolo risponde a Blandina e Tamajo

Il presidente di Confimprenditori ricostruisce le ragioni degli attacchi all'attuale gestione della Camera messinese

Messina – “Visto che sia il presidente della Camera di Commercio di Messina Ivo Blandina che l’assessore regionale alle Attività Produttive Edmondo Tamajo mi tirano in ballo, ci metto io la faccia dicendo che non mi farò intimidire da querele annunciate o da attacchi personali. Noi abbiamo riportato dei fatti. E i fatti non si querelano”. Così Stefano Ruvolo, presidente di Confimprenditori, replica alla querela annunciata dal presidente della Camera di Commercio.

“È un fatto l’apertura di un’indagine da parte della Corte dei Conti. È un fatto che non risultano bandi pubblici per l’assegnazione degli spazi all’interno della Camera di Commercio. È un fatto che un’associazione morosa continua a occupare uno spazio all’interno della Camera, senza che siano stati presi provvedimenti. È un fatto che esiste una delibera sui compensi agli organi camerali che è ritenuta illegittima e che aggrava una situazione economico-finanziaria già precaria”, dice Ruvolo.

“Soprattutto è un fatto che alla nostra legittima richiesta di chiarimenti all’assessore Tamajo, anziché aprire un’indagine come previsto dai protocolli di vigilanza e trasparenza, ci è stato risposto che avrebbe chiesto chiarimenti allo stesso presidente Blandina. Un atteggiamento che conferma la mancanza di volontà politica di fare luce su quanto accade dentro un ente pubblico che riceve risorse pubbliche.

Ma c’è di più: a dimostrazione della nostra buona fede, abbiamo pubblicamente chiesto all’assessore Tamajo un confronto aperto e trasparente, alla presenza della stampa, proprio su questi temi. Ma purtroppo, ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta”, dice il presidente della sigla imprenditoriale.

“Siamo di fronte a un sistema opaco e inaccettabile, dove le domande legittime ricevono risposte evasive, e dove chi chiede trasparenza viene accusato di “campagne denigratorie”. Confimprenditori andrà avanti. Continueremo a denunciare, a chiedere chiarezza e a difendere le imprese che rappresentiamo. Lo faremo a testa alta, con la forza dei contenuti e della legalità, e senza mai abbassare lo sguardo davanti a chi pensa di poter zittire il dissenso con le minacce o con le querele. La legalità non è negoziabile. La trasparenza non è un favore”, conclude Ruvolo.