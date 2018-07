Capo d'Orlando si tinge di rosso con la notte dedicata alla Ferrari

Le Ferrari protagoniste a Capo d'Orlando. Nella giornata di domani, con inizio alle ore 20.00, l’isola pedonale del centro sarà invasa dalle vetture del Ferrari Club di Acquedolci. L'evento, creato per colorare e rendere più interessante l'estate del comune tirrenico, proseguirà poi alle 22.00 in Piazza Matteotti dove si terrà la rassegna "Note in rosso”.

Si tratta di una rassegna musicale curata dall'Accademia della Musica che, per l'occasione, eseguirà brani pop e contemporanei. Grande la soddisfzione dell'assessore al Turismo Rosario Milone il quale ha affermato: Siamo lieti di ospitare di un evento di grande prestigio che siamo certi saprà attrarre tanta gente. na notte in rosso che colorerà e farà crescere l’entusiasmo dell’estate a Capo d’Orlando”.