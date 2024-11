Cardiochirurgia del Papardo, sequestro di due sale operatorie

Indagine morti sospette dopo le denunce dei familiari: in azione i carabinieri su richiesta della Procura della Repubblica di Messina

MESSINA – Morti sospette e denunce dei familiari. Due sale operatorie del reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo sono ora sotto sequestro. A Messina, i carabinieri del Nas di Catania e della Compagnia Messina Centro hanno eseguito il decreto di sequestro, emesso dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento nasce da indagini scattate dopo le querele presentate, dal settembre scorso, dai familiari di alcuni pazienti. Pazienti che, sottoposti a intervento di cardiochirurgia nell’ospedale, sono morti a distanza di pochi giorni dall’operazione per infezioni tipicamente ospedaliere.

Sottolineano i carabinieri: “In particolare, dalle verifiche, effettuate anche con il supporto di consulenti tecnici, è emerso che i decessi relativi alle denunce si inseriscono in un novero più ampio di casi analoghi avvenuti nel reparto sanitario. Il tutto ai danni di pazienti sottoposti a interventi di varia natura e a cui erano state installati valvole cardiache o bypass coronarici”.

A seguito delle verifiche, sono state inoltre rilevate “numerose criticità in termini di salubrità

degli ambienti operatori, con il superamento delle soglie di rilievo della presenza di agenti patogeni

e altri microrganismi”.



