Cartelle IMU 2013 , approfondimento in commissione

Il Consiglio comunale ha deciso di accendere i riflettori sulla vicenda delle cartelle Imu relativamente al 2013, che sta causando disagi ai cittadini. Il presidente della Commissione Bilancio, Massimo Rizzo, ha invitato in audizione amministrazione e dirigente del competente dipartimento comunale per la seduta di lunedì prossimo. “Occorre che si faccia chiarezza, anche con l’accertamento delle eventuali responsabilità spiega l’esponente di LiberaMe, il quale vuole capire “se vi fossero azioni alternative a quella posta in essere e finalizzate comunque all’accertamento dell’evasione”.

“ Per questa ragione, nel pieno e corretto esercizio del proprio diritto-dovere di controllo ed indirizzo, il Consiglio Comunale intende acquisire tutti gli elementi utili a conoscere la questione”.