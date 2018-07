Cas, la Cub Trasporti: la rete autostradale è in condizioni disastrose

La CUB Trasporti interviene in merito alle vicende del Consorzio Autostrade Siciliane con un documento inviato anche alla Regione

“Le condizioni in cui versa la rete viaria sono assolutamente disastrose. L’utenza che usufruisce del servizio e che paga il pedaggio si trova ad affrontare conseguenze negative che non sono più imprevedibili, ma, purtroppo, sono ormai la norma. In questi anni ci troviamo di fronte ad uno scenario preoccupante: manto stradale pessimo; tratte prive di cartellonistica e, ove presente, resa invisibile dalle sterpaglie; barriere telepass e casse automatiche il più delle volte fuori uso; restringimenti improvvisi; doppi sensi di marcia in gallerie scarsamente illuminate; impossibilità di fruizione delle colonnine SOS”.

Spesso durante l’estate i casellanti diventano “capri espiatori” dell’utenza che, giustamente, vuole sfogarsi. “Abbiamo anche chiesto che la Regione intervenga, quale Organo di controllo, per agevolare la nascita di un nuovo “soggetto”, anche in virtù delle innumerevoli inadempienze rilevate è contestate dalla SVCA Ministeriale al concessionario CAS. Questa nostra ultima richiesta è supportata anche da quanto si legge dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa da esponenti dell’Ente concessionario, dove si afferma che il CAS provvederà per il periodo estivo solamente alla “manutenzione del verde” tralasciando il resto per non creare difficoltà alla circolazione”

La RSA aziendale CUB trasporti