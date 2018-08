Il “caso” Ferlisi arriva in commissione

Nel corso della prossima riunione in programma giovedì 6 settembre, in prima convocazione alle ore 15,30 e in seconda alle 16,30 affronteremo la vicenda relativa all’allontanamento del comandante del Corpo della Polizia municipale Calogero Ferlisi. Per tale ragione inviterò a presenziare in Commissione il Sindaco Cateno De Luca, lo stesso Ferlisi e i dirigenti preposti”. A è Francesco Cipolla che nel pomeriggio ha presieduto a Palazzo Zanca l’ottava Commissione consiliare (Studio e Riforma dello Statuto Comunale, Regolamenti Attuativi dello Statuto, Risorse Umane, Riorganizzazione Assetti Amministrativi dei Servizi Municipali, Polizia Municipale, Legalità e Trasparenza Amministrativa),

Nel corso dei lavori è stato eletto nuovo vicepresidente il consigliere Paolo Mangano, che prende il posto di Giandomenico La Fauci, precedentemente nominato, il quale nei giorni scorsi ha rassegnato le proprie dimissioni.