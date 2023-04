Muore dopo aver salvato due ragazzi in mare, il corpo recuperato dai sommozzatori di Reggio Calabria - Tempostretto

Vito Bugliarello, originario di Florida in provincia di Siracusa era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook da Mykonos a Pukhet

Cassibile – E’ stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Reggio Calabria, il corpo senza vita di Vito Bugliarello, 35 anni, l’uomo che il giorno prima era riuscito a mettere in salvo due ragazzini che erano in difficoltà mentre facevano il bagno al mare, un gesto che gli è costato la vita. Il fatto è accaduto nei pressi di Cassibile, in provincia di Siacusa. Bugliarello aveva visto in difficoltà due ragazzini, entrambi minorenni, che approfittando della giornata primaverile avevano deciso di fare un bagno nei pressi del ponte di Cassibile. I due ad un certo punto non riuscivano a tornare a riva e il 35enne, assistendo alla scena, ha deciso di aiutarli.

Ha legato due teli e li ha gettato in acqua usandoli come una corda. Ma sfortunatamente è scivolato e non è più riuscito a risalire. Per tutta la giornata di ieri sono andate avanti le attività di ricerca con il coordinamento della Capitaneria di Porto. Il cadavere dell’uomo è stato recuperato in prossimità, a chilometri di distanza da dove si era verificato l’incidente. Bugliarello era originario di Floridia, aveva frequentato l’Istituto tecnico Fermi a Siracusa ed era un amante dei viaggi che immortalava sulla sua pagina Facebook da Mykonos a Pukhet. Molti gli amici e conoscenti che gli rendono omaggio sui social chiamandolo ‘eroe‘ e apprezzando il suo coraggio e altruismo. Sulla sua morte la procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta.