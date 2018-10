Causa maltempo, danni e allagamenti nella V Circoscrizione. L'allarme di Laimo

"Le abbondanti piogge di domenica hanno letteralmente messo in ginocchio buona parte della città di Messina; nella zona centro nord ovvero quella ricadente nel territorio della quinta circoscrizione tantissimi tombini si sono ribaltati a causa della pressione e della grossa portata d'acqua dei condotti fognari sotterranei, che hanno fatto saltare in aria i chiusini"

Lo evidenzia il consigliere della quinta circoscrizione Franco Laimo: "i disagi peggiori si sono verificati sul Viale della Libertà (lato monte), sulla Circonvallazione, nelle contrade ed in prossimità dei torrenti. Tantissimi gli allagament ove l'acqua non ha risparmiato le attività commerciali invase completamente, cantine o garage; non pochi automobilisti hanno danneggiato le proprie autovetture finendo all'interno dei tombini scoperchiati. Danni anche alle coste: arenili flagellati dalla furia del mare".

Laimo sottolinea l'importantissimo lavoro di pulizia di griglie, tombini, caditoie e bocche di lupo e canaloni a bordo strada; proprio nei giorni scorsi il consiglio della quinta circoscrizione ha approvato una importante delibera a riguardo relativamente alle zone del quinto quartiere.

Lavora dunque certosino e fondamentale che, però non deve essere posticipato ma anzi anticipato alle piogge torrentizie autunnali.