Si è svolto oggi il CdA della SRR Messina Area Metropolitana, presieduto dal Presidente Santi Briguglio Poló, con il Dirigente Arturo Vallone, la partecipazione dell’Assessore ai Rifiuti e Ambiente del Comune di Messina Dafne Musolino, del rappresentante della Città MetropolitanaFabio Famà, del Sindaco di Villafranca Tirrena Matteo De Marco e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti Baglioni e Ramuglia.

All’ordine del giorno era prevista la redazione del Piano d’Ambito che costituisce lo strumento principale e fondamentale per la localizzazione degli impianti necessari per gestire il ciclo integrato dei rifiuti.

Il CdA ha discusso l’avviso per la manifestazione di interesse per la realizzazione degli impianti temporanei di compostaggio. È stata poi fissata una riunione tecnica per venerdì 25 agosto al fine di certificare l’area dell’impianto di Pace.

Fondamentale risulta poi il revamping dell’impianto di Mili per trattamento dell’umido e l’aumento della capacità dell’impianto del trattamento della frazione secca di Pace per i quali la SRR ha deciso di attivarsi per giungere, entro dicembre 2019, ad avere l’impianto operante.