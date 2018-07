Dal Grande Fratello Vip alle spiaggia della Sicilia. Proprio così, poichè la sorella Belen e fidanzata del figlio di Moser, ha scelto come meta del proprio soggiorno Trapani e più esattamente la Tonnara di Bonagia. Subito è scattata la ciaccia al vip tra gli amanti del selfie anche perchè, secondo voci non confermate, l'ex di Francesco Monte pare sia pure in dolce atessa.

Di Moser sull'isola non vi è traccia ma intanto la Rodriguez si gode Trapani e le belezze che la nostra Sicili offre.