Il centro di Ittiopatologia sede accreditata dell’Ecaah

L’European College of Aquatic Animal Health (ECAAH) ha individuato quattro sedi nel territorio europeo riconosciute come centri di formazione per medici veterinari al fine del conseguimento del diploma europeo.La sede di UNIME accreditata è il Centro di Ittiopatologia Sperimentale della Sicilia del Dipartimento di Scienze Veterinarie in compartecipazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali.

Le altre sedi europee riconosciute come training centres si trovano presso l’Università di Bologna, Hannover e Tessaglia. L’ECAAH ha inoltre individuato diversi centri satelliti che, interagendo con i training centres, completeranno la formazione dei trainees fornendo conoscenze specifiche; tra le sedi satelliti italiane, le Università di Milano, Napoli, Camerino e l’IZS di Teramo. Il prestigioso riconoscimento permetterà, a giovani medici veterinari laureati a Messina interessati al mondo dell’acquacoltura e della patologia degli organismi acquatici, di intraprendere un percorso di formazione post laurea altamente specialistica, che possa permettere loro di affrontare l’esame finale e ottenere il riconoscimento del titolo di Diplomato Europeo.