Cgil, Cisl e Uil a confronto con il presidente del Consiglio Comunale

Martedì pomeriggio si è tenuto un incontro tra i segretari generali di Cgil Cisl Uil Messina Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese, Ivan Tripodi e il presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile.

«E’ stata un’importante occasione – evidenziano i segretari di CGIL CISL UIL – per avviare un confronto con il Consiglio che riveste un ruolo fondamentale e insostituibile nelle scelte amministrative ed entrare nel merito delle tematiche occupazionali e sociali della città».

«Ringraziamo il presidente Cardile per la sensibilità e la tempestività con cui ha accettato di incontrarsi con il sindacato confederale. Purtroppo altrettanto non possiamo dire per il sindaco per un incontro richiesto lo scorso 29 giugno”, sottolineano Mastroeni, Genovese e Tripodi che aggiungono: “Ribadiamo l’urgenza dell’incontro con il sindaco prima che si assumano decisioni con ricadute negative per i lavoratori delle tre società Atm, Messina Servizi, Amam e i servizi che le stesse erogano alla collettività”.

Il sindacato confederale ha avviato un quadro di assemblee con i lavoratori sui temi contenuti nella delibera di giunta comunale del 29 giugno sulle tre società che il sindacato ritiene non positiva.