Cgil, Cisl e Uil incontrano presidente e vice presidenti del consiglio comunale

Si terrà oggi pomeriggio alle ore 18 un incontro tra Cgil, Cisl e Uil e i rappresentanti del Consiglio Comunale. Presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale a Palazzo Zanca, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Giovanni Mastroeni, Tonino Genovese e Ivan Tripodi, incontreranno il presidente del Consiglio Claudio Cardile e i vice presidenti Nino Interdonato e Serena Giannetto.

«Sarà l’occasione – affermano i sindacalisti – per avviare un confronto permanente con tutto il Consesso che riveste un ruolo fondamentale e insostituibile nelle scelte amministrative. Confronto e collaborazione indispensabile per concorrere ad assumere provvedimenti che diano garanzia, continuità e prospettive ai lavoratori, ai cittadini e ai pensionati e che pongano le basi per favorire le connessioni e lo sviluppo sociale ed economico di questa città».

Quello di oggi pomeriggio è il primo incontro ufficiale dei sindacati con i nuovi “inquilini” di Palazzo Zanca. «Ringraziamo il presidente Cardile per la sensibilità e la tempestività con cui ha accettato di incontrarsi con il sindacato confederale. Purtroppo altrettanto non possiamo dire per il sindaco per un incontro richiesto lo scorso 29 giugno».

Con l’incontro di oggi pomeriggio Cgil, Cisl e Uil intendono porre le basi per un confronto permanente sui bisogni reali della città.

«Chiederemo anche un confronto con i gruppi consiliari e con le Commissioni non appena saranno nominate – anticipano Mastroeni, Genovese e Tripodi – perché vogliamo intrattenere un proficuo rapporto per tutta la durata del mandato».