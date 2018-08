Stamani il “Cippo” della Vara è stato trasferito dal deposito di via Catania a piazza Castronovo, attraverso le vie le vie Catania, Cesare Battisti e Garibaldi. Proprio in via Garibaldi, da domani, via alla scarifica della segnaletica orizzontale sul percorso della processione. Fino al 10 agosto, sarà interdetto il transito veicolare di porzioni di carreggiata. Saranno rimosse temporaneamente anche i quattro attraversamenti pedonali rialzati presenti sulla via.