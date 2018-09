Circoscrizioni ignorate sul tema del Risanamento

Con una mozione urgente indirizzata al presidente De Luca Alberto, i consiglieri Placido Smedile (gruppo misto), Caliri Pietro (PD) Lauro Nicola (Insieme per Me) chiedono di inserire all'ordine del giorno dei lavori del prossimo consiglio con procedura d'urgenza la trattazione del seguente punto: mancata richiesta da parte dell'amministrazione di parere obbligatorio alle Circoscrizioni, relativamente all'agenzia per il risanamento, secondo l'art 12 del regolamento comunale.

Il Consiglio della IV Circoscrizione stigmatizza la mancata volontà di richiedere ai sensi dell'art 12 del Reg. per il Decentramento il parere delle Circoscrizioni su un tema così centrale per la vita della città. Con biasimo rileviamo che ancora una volta la Circoscrizione non viene investita sull'espressione di pareri, soprattutto per l'attuale programmazione del risanamento, che in parte coinvolge diverse micro zone della nostra Circoscrizione e su cui si sono espressi nel recente passato, anche nello scorso mandato, chiari indirizzi (Via delle Mura etc). Chiederemo a tutto il Consiglio della IV Circoscrizione un voto favorevole per sottolineare l'importanza della partecipazione ad un processo così importante quale è il risanamento. Senza il coinvolgimento di tutti, il risanamento è destinato ad arenarsi, come avvenuto in questi ultimi 50 anni.

"Noi ci siamo".