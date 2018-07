Città Metropolitana. L'avv. Fabio Famà delegato nell'assemblea dei soci della Srr rifiuti

Il Sindaco metropolitano Cateno De Luca ha affidato all'avv. Fabio Famà l'incarico gratuito di delegato nell'Assemblea dei Soci della Società Consortile S.R.R. (Società per la regolamentazione dei rifiuti) Messina Area Metropolitana per conto di Palazzo dei Leoni. L'incarico non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell'Ente.

L'avv. Famà é consulente della Pubblica Amministrazione in materia di appalti e finanziamenti pubblici e componente della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Sicilia per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.