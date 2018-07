L’Assemblea della SRR elegge il nuovo Consiglio di Amministrazione

Il ruolo della SRR - Società Regolamentazione dei Rifiuti - diventa fondamentale per consentire al Comune di raggiungere i livelli minimi di raccolta differenziata di oltre il 65% ed oggi si è deciso di imprimere un'accelerata e di nominare soprattutto un consiglio d'amministrazione operativo. In quest'ottica la Città di Messina ha designato un tecnico il dott. Santi Briguglio Polò e la Città Metropolitana ha nominato l’avv. Fabio Famà , l’Assemblea inoltre nominato i Sindaci Roberto Materia, Matteo De Marco e Alessandro Costa che già da anni seguono queste problematiche.

La questione è fondamentale, infatti tutto ciò che riguarda l'infrastrutturazione di area vasta è di competenza della SRR che diventa determinante per consentire ai vari comuni il raggiungimento degli obiettivi di legge. Il Sindaco De Luca ha manifestato soddisfazione per il risultato ottenuto in poche ore e a definire il nuovo corso della struttura.