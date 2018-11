Città Metropolitana: sottoscritta la pre-intesa sul contratto decentrato

E’ stata sottoscritta la pre-intesa sul Contratto Collettivo Decentrato per i Dipendenti della Città Metropolitana di Messina. Sulla scorta dell'Atto di indirizzo del Sindaco Metropolitano, la Delegazione Trattante di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale dell'Ente, avv. Maria Angela Caponetti, nella qualità di Presidente della Delegazione Trattante, ha concluso la delicata trattativa con le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria. La pre-intesa disciplina gli istituti contrattuali alla luce del nuovo Contratto Nazionale 2018 quali l'erogazione delle indennità e del trattamento economico relativo alla Performance di tutto il personale con la qualifica non dirigenziale e conclude il processo di attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali avviato nell'anno 2016. Soddisfazione è stata espressa al Tavolo da entrambe le parti contrattuali. Il CCDI, dopo il parere dei Revisori, sarà sottoposto al Sindaco Metropolitano per l'autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.