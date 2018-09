Città Metropolitane: Fd'I chiede al governo il ripristino del voto diretto

"Come Fratelli d’Italia abbiamo chiesto ed ottenuto un ordine del giorno (a firma dell’On. Marco Silvestroni), sul ripristino del voto diretto per consiglieri e presidenti delle province e città metropolitane”. L’On. Ella Bucalo commenta così una delle ultime vittorie del suo gruppo, alla Camera dei Deputati. “Con il voto positivo dell’odg, il governo si è impegnato a ripristinare l’elezione diretta dei consigli provinciali e delle città metropolitane. Siamo sempre stati dell’idea di restituire al popolo, che è sovrano, un insindacabile principio di democrazia. Siamo quindi molto soddisfatti e soprattutto convinti, di avere imboccato la direzione giusta, per non deludere le aspettative degli italiani”.-