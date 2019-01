Cittadini incivili e niente controlli. Mini discarica abusiva a San Michele

8 gennaio 2019

MESSINA - "Quella che vedete in foto è una zona nel cuore del rione San Michele, trasformata ormai in una vera e propria discarica a cielo aperto. A nulla sono valse le segnalazioni giunte dai cittadini, da settimane la condizione è in peggioramento".

La segnalazione è del consigliere comunale Giandomenico La Fauci, che prosegue: "Non viene effettuata la raccolta in maniera continua, non esiste prevenzione alcuna e sono assenti le famose foto trappole tanto pubblicizzate. L’amministrazione non può essere assente in casi del genere: fin qui, soprattutto sul tema rifiuti, si è stati celeri soltanto nella formazione dei cda ma mai per la salvaguardia dell’igiene pubblica".