Si Cobas Messina: sbaraccamento con quali garanzie?

“2722 baracche stimate ad oggi, da demolire entro dicembre 2018, ma l’ultimo censimento risale al 2002. Questo il piano di previsione ad oggi descritto dal Sindaco Cateno De Luca, sul Risanamento a Messina”. Così in un comunicato Si Cobas Messina.

“Il 14 Agosto – si legge - c'è stata una manifestazione pacifica al Comune di Messina da parte di una delegazione di famiglie in emergenza abitativa e baraccati, grazie a questa manifestazione il Sindaco ha preso l’impegno con noi per un incontro verso la prima settimana di Settembre. In attesa della convocazione, riteniamo necessario organizzare degli incontri informativi con tutta la cittadinanza, affinché ogni abitante delle baraccopoli abbia gli strumenti di consapevolezza per vigilare su tutto il processo di sbaraccamento che sarà avviato da fine Settembre a fine Dicembre 2018.

“Ci chiediamo perché comprare dai privati a prezzi di mercato, quando si potrebbe attingere dal patrimonio immobiliare pubblico, se solo si facesse un censimento? “

“Per le famiglie che vivono in baracca vogliamo garanzie e non approssimazione. Il rischio che si corre quando delle istituzioni stipulano accordi con i privati, è principalmente sperpero di denaro pubblico a fondo perduto, che non serve a nessuno, se non ai privati stessi. Come è già successo in passato, gli alluvionati di Giampilieri e alle Comunità Rom, in cui gli accordi tra Istituzione e Privati, hanno concepito canoni di locazione gonfiati coperti per un periodo, e di conseguenza avrebbero prodotto famiglie di morosi incolpevoli destinati allo sfratto. Pertanto- conclude Si Cobas Messina - prima di procedere allo sgombero anche un solo nucleo familiare, accertiamoci di ricevere garanzie solide”.