Il Comitato "Risaniamo Casa Nostra" incontra il vicesindaco Mondello

Verificare se sussistono le condizioni di apportare migliorie funzionali al progetto senza alterazione delle somme disponibili nel quadro economico. E' stato questo il tema del dibattito tnutosi ieri a Palazzo Zanca con protagonisti Silvestro Bonanno, Natale Crisafulli, Claudio Marcon, Pasquale Tripodo e Roberto Crisafulli in qualità di portavoce del comitato "Risaniamo Casa Nostre" e il vicesindaco Mondello.



Si sta dando seguito così agli incontri e ai lavori di completamento del parco urbano inoltre, nel corso dell'incontro, si è altresì palesata l’opportunità della gestione del Parco stesso e ciò è in linea con quanto l’Amministrazione comunale ha già deliberato in merito a tutti gli spazi verdi e ai parchi della città.