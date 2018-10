Commemorazione defunti: limitazioni viarie vicino al Gran Camposanto

In occasione delle giornate dedicate alla Commemorazione dei Defunti, sono stati disposti provvedimenti viabili nelle strade adiacenti il Gran Camposanto.

Mercoledì 31, giovedì 1 e venerdì 2 novembre, dalle ore 7 alle 18, vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Del Santo, dal n. 36 al n. 68 su entrambi i lati della carreggiata e dal n. 328 fino al ponte ferroviario, sul lato monte.

Disposto anche il divieto di transito in vicolo S. Cosimo, consentendo la circolazione ai mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso, ai residenti, ad alcuni mezzi dell’Enel, ai taxi ed ai mezzi autorizzati muniti di contrassegno.

Saranno inoltre istituiti il senso unico di marcia, monte-valle, in via Baglio, dove, nel tratto compreso tra via Catania ed il cancello carrabile del Gran Camposanto, sono autorizzati a circolare i mezzi del personale del dipartimento Cimiteri; il divieto di sosta in via Catania per un tratto di 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del Gran Camposanto; l’interdizione al transito veicolare in via del Santo ai mezzi provenienti da viale Gazzi, ad eccezione di quelli dei residenti.