Commissione comunale per la VIA: le domande entro giovedì 29

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio l’avviso pubblico di modifica e riapertura termini per la nomina di sei membri effettivi e sei membri supplenti in seno alla Commissione Tecnico Scientifica Comunale per la Verifica delle Valutazioni di Incidenza Ambientale (ex art. 5 D.P.R. 08.09.1997 n. 357 e L.R. 08.05.07 n. 13) composta dalle seguenti figure professionali: 1 Ingegnere ambientale (specialista o esperto in analisi e valutazioni d’impatto e d’incidenza)(COD. 1); 1 Architetto (bio-architetto o architetto paesaggista)(COD. 2); 1 Biologo (specialista o esperto in analisi e valutazioni ecosistemiche, d’impatto e d’incidenza)(COD. 3); 1 Geologo (specialista o esperto in analisi e valutazioni su geositi ed evidenze geomorfologiche e corso di studi ad indirizzo ecologico ambientale)(COD. 4); 1 Agronomo (specialista o esperto in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali d’impatto e d’incidenza)(COD. 5); 1 Naturalista (specialista o esperto in analisi e valutazioni faunistiche d’impatto e d’incidenza) (COD. 6); 1 Agrotecnico laureato (specialista o esperto in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali d’impatto e d’incidenza)(COD. 7). Le proposte dovranno essere recapitate entro le ore 12 di giovedì 29 novembre 2018, tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it; o presentate a mano all’U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) di Palazzo Zanca, che attesterà la data di presentazione apponendo sulla busta il timbro datario e rilascerà contestuale ricevuta.