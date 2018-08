Commissione urbanistica, avviso pubblico per la nomina di un ingegnere o architetto

E’ in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nelle sedi circoscrizionali l’avviso pubblico per la nomina di un ingegnere o architetto con le funzioni di presidente in seno alla Commissione urbanistica comunale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento edilizio approvato con Ddr 686/2002 e n. 858/2003. Gli interessati possono presentare domanda, entro le ore 12 del 15 settembre 2018, all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) di palazzo Zanca, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.messina.it. L’avviso è scaricabile dal sito istituzionale del Comune.